Misslungenes Onboarding So vergraulen Sie neue Mitarbeiter gleich wieder

Viele Arbeitgeber kümmern sich zu wenig um neue Mitarbeiter - ein großer Fehler: Jeder zehnte kündigt innerhalb der ersten 100 Tage. Welche Fehler Sie beim Onboarding vermeiden sollten.

Mehr als jeder zehnte Arbeitnehmer hat schon einmal während der ersten 100 Tage im neuen Job gekündigt, weitere knapp 16 Prozent standen kurz davor. Viele von denen, die kurz vor der Kündigung standen, haben ihren Job dann später gekündigt. Das hat eine Umfrage der Softgarden e-Recruiting GmbH ergeben.

Was neue Mitarbeiter in den ersten Tagen im neuen Job erlebten

Für die Online-Umfrage wurden 2761 Bewerber zu ihren ersten 100 Tagen im neuen Job befragt. Was einige von ihnen dort erlebt haben, ist ziemlich haarsträubend:

Anzeige

„Niemand wusste Bescheid. Ich meldete mich pünktlich zum ersten Arbeitstag bei der Dame an der Rezeption, aber diese wusste nichts von mir. Ich landete schließlich nach einer Stunde und vielen Telefonaten an meinem Arbeitsplatz, aber auch die Kollegen wussten nicht, dass ich ihr neuer Kollege bin. Der Einzige, der scheinbar von mir wusste, war der Geschäftsführer persönlich, aber der hatte es leider versäumt, dies in der Firma bekannt zu machen. Leider war der Geschäftsführer die nächsten zwei Wochen auf Dienstreise, sodass ich erst einmal zwei Wochen lang acht Stunden täglich Prospekte studieren und Kaffee kochen durfte, bis neue Anweisungen kamen.“

Und selbst wenn der Chef nicht verreist ist, kommt es zu Problemen:

„Leider kommt es häufig vor, dass aufgrund des Tagesgeschäftes viele Führungskräfte vergessen, den Kontakt und Gedankenaustausch mit den neuen Mitarbeitern zu suchen. Dies gäbe den ,Neuen‘ die Sicherheit, dass sie dem ,Boss‘ wichtig sind und ihr Einsatz wertgeschätzt wird“, berichtet ein anderer Teilnehmer der Umfrage.

Andere gaben an, dass sie tagelang untätig herumsitzen mussten, weil sie weder eingearbeitet wurden noch ihre Geräte eingerichtet waren:

„Man sitzt vor dem PC und kann selber noch nichts machen, weil die Personen, die einen einarbeiten sollen, keine Zeit haben oder die Zugänge noch nicht freigeschaltet sind.“

„Man sitzt die ersten drei Tage ohne große Aufgabe rum, die Kollegen sind beschäftigt und niemand wurde für die Einarbeitung ,abgestellt‘. Man wartet zudem auf die IT, dass der E-Mail-Account und das Telefon eingerichtet werden.“

„Meistens wird gesagt, dass man eine Einarbeitung erhält, doch Zeit dafür und oder Lust dazu hat in der Regel niemand.“

Häufige Fehler beim Onboarding

Weitere Ergebnisse der Umfrage:

Knapp 14 Prozent der Bewerber mussten nach einer Zusage lange auf ihren Arbeitsvertrag warten.

Ein Drittel der Neueinsteiger macht die Erfahrung, dass Arbeitgeber in der Bewerbungsphase ihre Jobs künstlich hochjazzen. Die Stellenbeschreibung und die Realität stimmen dann nicht überein.

Jeder vierte Neueinsteiger wird seinen Kollegen am ersten Tag nicht vorgestellt.

43 Prozent der neuen Mitarbeiter haben keinen persönlichen Ansprechpartner unter den Kollegen.

Zwei Drittel der neuen Mitarbeiter müssen auf ein konkretes Einarbeitungsprogramm verzichten.

57 Prozent der Neuen machen die Erfahrung, dass ihr Arbeitsplatz am ersten Tag nicht eingerichtet ist.

Dabei haben die befragten Bewerber angegeben, dass Ihnen diese Punkte besonders wichtig sind, wenn Sie eine neue Stelle antreten. Und jene, die noch in der Probezeit gekündigt haben, nannten vor allem das „Verhalten des Vorgesetzten“, „eine schlechte Einarbeitung“ oder „falsche Versprechungen“ als Kündigungsgrund.

Angesichts des vielfach beschworenen Fachkräftemangels ist dieser lässige Umgang mit neu gewonnen Arbeitnehmern verwunderlich. Und er rächt sich: Wenn Mitarbeiter noch in der Probezeit kündigen, dann müssen Unternehmen den aufwändigen Recruitingprozess von vorne starten. Zudem kündigen viele Mitarbeiter, die nicht gut eingearbeitet wurden, wenn nicht gleich in der Probezeit oft etwas später – nämlich dann, wenn sie es sich leisten können. Für das Unternehmen ist auch das schlecht.

Neueinsteiger müssen deshalb liebevoll gehegt und gepflegt werden, wenn das Unternehmen sie halten will.

8 Tipps, wie Arbeitgeber die Probezeit am besten überstehen

Wagen Sie mehr Realismus in Ihrer Stellenanzeige und im Bewerbungsgespräch. Stellen Sie den Job realistisch dar und nicht besser, als er ist – sonst kommt es zu Fehleinstellungen. Schicken Sie Ihrem Bewerber nach der Zusage möglichst bald den Arbeitsvertrag zu. Halten Sie in der Zeit zwischen Zusage und Arbeitseintritt Kontakt mit Ihrem zukünftigen Mitarbeiter oder sorgen Sie dafür, dass sein zukünftiger Vorgesetzter das tut. In großen Unternehmen gibt es häufig Veranstaltungen für Neueinsteiger, in kleinen Unternehmen kann eine persönliche Einladung auf einen Kaffee oder zum gemeinsamen Mittagessen dieses Angebot ersetzen. Informieren Sie Kollegen frühzeitig darüber, dass ein neuer Mitarbeiter kommt, und stimmen Sie sein künftiges Team darauf ein. Sorgen Sie dafür, dass alle benötigten Arbeitsmittel wie PC, Telefon, Mail-Adresse gleich am ersten Tag zur Verfügung stehen. Begrüßen Sie den neuen Mitarbeiter am ersten Tag offiziell und sorgen Sie dafür, dass er den Kollegen vorgestellt wird. Delegieren Sie diese Aufgabe, falls Sie nicht da sind, und teilen Sie dem Neueinsteiger mit, wer ihn in Empfang nehmen wird. Benennen Sie einen Kollegen als festen Ansprechpartner für den neuen Mitarbeiter. Reservieren Sie Zeiten im Kalender für Feedback-Gespräche mit dem Neueinsteiger.

Weitere Tipps enthält unsere Checkliste zum Onboarding. Und auch für die fachliche Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters haben wir gute Tipps.