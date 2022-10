Franchisekonzept  Ein Betrieb zum Nachmachen

Ein Quäntchen Glück müsse er wohl in den vergangenen Jahrzehnten gehabt haben, findet Martin Zagler. „Ich wusste 25 Jahre lang nicht, was genau uns in unserem Business erfolgreich macht. Da muss ich ganz ehrlich sein“, sagt er.

Zagler hat im niederösterreichischen Tresdorf zwei Baufirmen geerbt, sie zusammengeführt und sich auf die Sanierung von Brand- und Wasserschäden spezialisiert. Eine Strategie, die gut aufging: Sein Unternehmen Soluto wuchs auf über 100 Mitarbeiter heran, er übernahm größere Auftragsvolumen – und dann stieß Zagler an eine Grenze.

Plötzlich muss schnelles Wachstum her

Als er Schadensanierungspartner einer großen Versicherung werden wollte, knüpfte diese die Zusammenarbeit an eine Bedingung: In drei Jahren sollte Soluto in ganz Österreich vertreten sein. „Ich habe einfach Ja gesagt“, erinnert sich Zagler. Plötzlich musste sein Unternehmen sehr schnell wachsen.

Doch Zagler wollte nicht noch mehr Mitarbeiter, er wollte keine weiteren Standorte eröffnen. Er sagt über sich selbst, er sei ein „Kooperationstyp“, der lieber mit anderen auf Augenhöhe arbeite und Freude daran habe, andere Menschen weiterzuentwickeln. Darum entschied er sich für einen anderen Ansatz: Er beschloss, sein eigenes Geschäftsmodell erst zu standardisieren und dann mithilfe anderer Selbstständiger zu multiplizieren. Kurz gesagt: Martin Zagler wurde Franchisegeber.

Unternehmer nehmen sich oft vor, mehr an ihrem und weniger in ihrem Unternehmen zu arbeiten. Mit seiner Entscheidung, ein eigenes Franchisesystem aufzubauen, ist Martin Zagler sogar noch einen Schritt weitergegangen: Er musste das ganze Gerüst aus Abläufen, Daten und Ressourcenströmen, das seine Firma ausmacht, als Blaupause festhalten.

Es ist ihm gelungen: Nach einer sechsmonatigen Testphase mit zwei Pilotbetrieben nimmt Soluto seit 2018 Franchisenehmer auf. Zwölf Betriebe gibt es nun in Österreich. 2023 will Zagler sein Konzept auch in Deutschland ausrollen.

„In einem guten Franchisesystem bekommen die Partner eine schlüsselfertige Existenz, mit der sie schnell wachsen können“, sagt Zagler. Dafür braucht es viel mehr als nur die Marken und Vertriebsrechte und ein paar Flyer. „Indem Franchisegeber ihr Geschäftsmodell standardisieren, schaffen sie die Grundlage, es an andere Unternehmer delegieren zu können“, sagt die auf Franchise spezialisierte Beraterin Veronika Bellone aus dem schweizerischen Zug. Eine Frage sei dabei zentral: „Welche Prozesse müssen dringend standardisiert werden, weil sie die Lebensfähigkeit und den Erfolg des Konzepts ausmachen?“

Ein Jahr auf Erkundungstour im eigenen Unternehmen

Um das herauszufinden, musste Zagler tief in sein Unternehmen eintauchen. „Ich habe dadurch meine eigene Firma erst richtig kennengelernt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon ein Vierteljahrhundert selbstständig war“, sagt der Unternehmer.

Die Erkundungsphase hat ein Jahr gedauert. Gemeinsam mit einem Mitarbeiter und einer Mitarbeiterin fuhr Zagler mit auf Baustellen. Das Dreierteam beobachtete stundenlang die Arbeitsschritte der Handwerker, dokumentierte jeden Schritt, hakte nach: Warum machen wir das so? Warum nicht anders? Genauso scannten sie die Buchhaltung, den Vertrieb, das Marketing, jeden Bereich der Firma.

In Prozessen denken – wie bei Toyota

Zagler hat beim Identifizieren und Sortieren der Arbeitsschritte und Prozesse in seinem Unternehmen geholfen, dass er sich schon seit 2008 mit Lean Management beschäftigt. Auf die Philosophie stieß er damals zufällig – durch einen Toyota Prius. Autofan Zagler hatte sich den Wagen gerade neu zugelegt, wollte sich in die Technologie einlesen und stieß auf ein anderes Buch: „Das Toyota-Produktionssystem“ (Campus, 176 Seiten, 49,95 Euro) von Taiichi Ohno, langjähriger Produktionsleiter des japanischen Autokonzerns, Vordenker der Kanban-Methode und eine Ikone der Standardisierung von Arbeitsschritten in der Fertigung.

„Das Buch ist abends bei mir angekommen. Am nächsten Morgen hatte ich es durchgelesen“, erinnert sich Zagler. „Das war sicherlich hilfreich beim Aufbau des Franchisesystems, weil wir in Prozessen gedacht haben und schon einen höheren Standardisierungsgrad hatten als andere Handwerksbetriebe“, sagt er. Beim Aufbau seines Franchisesystems merkt Zagler jedoch auch: Bei Soluto sind sie zwar geübt im Standardisieren. Aber nicht immer steht am Ende der effizienteste Prozess. „Wie viel wir in der Administration dreifach oder vierfach gemacht haben! Dass wir uns das haben leisten können“, sagt Zagler.

Das Team mistet Prozesse aus

Überflüssige Abläufe wollte Zagler seinen künftigen Franchisepartnern nicht vermachen. Sie sollten nur übernehmen, was gut funktioniert. Beim Aussortieren halfen ihm zwei Fragen: „Brauchen wir diesen Prozess, ist der gescheit, oder machen wir das nur aus Gewohnheit so?“ Das Team fand in dem Erkundungsjahr heraus: Das Liquiditätsmanagement zählt zu den Erfolgsprozessen, genauso wie die Schulung neuer Mitarbeiter. „Als wir das rausgearbeitet hatten, ist uns aufgefallen, dass wir ausgerechnet diese Prozesse nie standardisiert hatten“, sagt Zagler.

Für neue Mitarbeiter gab es keinen Schulungsplan. Sie liefen eine Weile bei Kollegen mit. „Nach zwei Monaten hat einer gesagt: Der ist super, oder der ist nichts“, so Zagler. „Das war fast ein bisschen menschenverachtend, so mit neuen Mitarbeitern umzugehen.“

In seinem Soluto-Franchise-Universum hält Zagler die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute für ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal zur Konkurrenz. „Was unterscheidet uns im Endeffekt von anderen? Die Maschinen kann jeder kaufen. Den Unterschied machen am Ende die Menschen“, sagt er.

Die Teams der Soluto-Betriebe betreuen Kunden, bei denen die Waschmaschine ausgelaufen ist oder bei denen es zu Hause gebrannt hat. Sie brauchen darum nicht nur das Fachwissen, um Wände zu trocknen. Sie müssen auch einfühlsam mit verzweifelten Kunden umgehen können. „Wenn unsere Kunden nicht emotional bekommen, was sie brauchen, haben wir verloren.“

Die gleichen Fristen im ganzen Land

In einem Franchisesystem stärken die Betriebe sich gegenseitig – aber sie können einander auch runterziehen. Liefert ein Partnerbetrieb nicht, kann das der ganzen Marke schaden. Zagler muss darum klare Vorgaben für den Service machen. „Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder das intuitiv richtig macht.“ Kunden sollen binnen 15 Minuten einen Rückruf erhalten. Spätestens am nächsten Tag fährt ein Handwerker los und begutachtet den Schaden, höchstens 48 Stunden später bekommen Kunden ein Angebot. Diese Service-Levels gelten in allen zwölf Soluto-Betrieben. „Solche Standards stärken die Marke, weil sie die Wiedererkennbarkeit erhöhen. Kunden lernen, dass sie sich darauf verlassen können“, sagt die Franchiseberaterin Veronika Bellone. Service-Labels, Standards und Fristen im Franchise-Handbuch festzuhalten ist das eine. Sie müssen jedoch auch vermittelt werden, findet Zagler.

Alle Mitarbeiter der Partner-Betriebe besuchen darum systemeigene Fortbildungen. 36 Wochen im Jahr schulen Zagler und sein Team: von der Bedienung der Maschinen über Verkaufstrainings, Personalplanung, Budgetplanung oder dem Umgang mit dem Enterprise Ressource Planning (ERP) System, in dem die Aufträge aller Soluto-Betriebe digital erfasst und verknüpft werden. Alles, was in den Schulungsplan oder ins Handbuch soll, muss vorher in den Praxistest im Stammbetrieb. „Ich habe jetzt Verantwortung für andere Unternehmer. Wir haben einen Neugründer im System, der finanziert 300 000 Euro. Da darf nichts schiefgehen“, sagt Zagler. Der Franchise-Unternehmer muss dafür die Soluto-Erfolgsprozesse ständig weiterentwickeln und verbessern. „So mühsam das ist: Man darf nie stehen bleiben.“ Gerade überarbeitet er das Franchise-Handbuch zum fünften Mal.