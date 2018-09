Ihre Mitarbeiter verschwenden jede Woche über fünf Stunden mit der Suche nach Dokumenten. Schluss damit! Wenn Sie sich an diese Regeln halten, wissen Sie und Ihre Mitarbeiter genau, wo Sie welche Datei finden.

Gibt es auch in Ihrem Unternehmen gemeinsam genutzte Laufwerke, auf denen allein auf der obersten Ordnerebene über 100 Ordner und Dateien herumliegen? Wo man ewig sucht, bis man etwas findet? Und hoffen Sie bei manchen Mitarbeitern, dass sie nie krank werden oder in den Urlaub gehen, weil auf ihrem Rechner kein anderer durchblickt?

Eine Arbeitseffizienzstudie des Fraunhofer-Instituts hat ergeben, dass 13 Prozent der Arbeitszeit für das Suchen von Dokumenten in chaotischen Dateiverzeichnissen draufgehen. Bei einer 40-Stunden-Woche sind das fünf Stunden und zwölf Minuten – jede Woche!

Deshalb, und weil gut zugängliches Wissen ein strategischer Erfolgsfaktor für Unternehmen ist, sollten Sie dafür sorgen, dass alle Dokumente in Ihrem Unternehmen einheitlich abgelegt werden, so dass alle Beteiligten sie finden können.

So ändern Sie die Dateiablage Ihres Unternehmens

Wenn Sie die Ablagestruktur Ihrer Firma ändern wollen, beteiligen Sie alle Abteilungen an der Entscheidung und vereinbaren Sie die Spielregeln gemeinsam. Nur dann werden sie später auch von allen eingehalten. Die Ablage-Spielregeln sollten Sie in einer separaten Datei festhalten, die idealerweise ganz oben in der Ordnerliste steht.

Die effektivste Ordnerstruktur: das Sieben-Ordner-System

Eine effektive Ordnerstruktur erfüllt drei Kriterien. Sie ist:

übersichtlich: Auf einer Ebene sind nur so viele Ordner, wie man auf einen Blick erfassen kann.

Auf einer Ebene sind nur so viele Ordner, wie man auf einen Blick erfassen kann. nachvollziehbar: Auch Fremde finden sich in der Ordnerstruktur intuitiv zurecht.

Auch Fremde finden sich in der Ordnerstruktur intuitiv zurecht. schnell: Ziel sollte sein, mit drei Klicks die gewünschte Datei zu haben.

Bewährt hat sich das Sieben-Ordner-System. Das Prinzip ist simpel: Auf jeder Hierarchieebene der Ordnerstruktur gibt es maximal sieben Ordner. Das heißt, jeder Hauptordner hat maximal sieben Unterverzeichnisse, und jedes dieser Unterverzeichnisse hat wiederum maximal sieben Unterordner. Warum gerade sieben? Weil Psychologen herausgefunden haben, dass wir nur maximal sieben Informationseinheiten gleichzeitig in unserem Arbeitsgedächtnis aufnehmen können. Sind es mehr, ist das Arbeitsgedächtnis überfordert und braucht Zeit, um sich zu orientieren.

Wie funktioniert das Sieben-Ordner-System?

Auf der ersten Ebene Ihres Dateiverzeichnisses gibt es höchstens sieben Ordner. Auf der Ebene darunter sind es 49 Ordner, nämlich sieben in jedem Hauptverzeichnis. Und auf Ebene drei existieren maximal 343 Ordner (49×7). Insgesamt sollten auf Ihrem PC also höchstens 399 (7+49+343) Dateiordner sein, die eindeutig benannt sind. Eine vierte Ebene ist nicht effizient, dann dauert es mehr als drei Klicks, bis man ein Dokument erreicht.

Wenn in dem ein oder anderen Verzeichnis mal acht oder neun Unterordner liegen, wird das Sieben-Ordner-System davon nicht gesprengt. Geht es dagegen in Richtung 15, dann wird es unübersichtlich. In begründeten Einzelfällen kann es allerdings sinnvoll sein, vom Sieben-Ordner-System abzuweichen – in einem Ordner „Personalakten“ ist es beispielsweise sinnvoll, wenn sich die Zahl der Ordner an der Mitarbeiterzahl orientiert: Bei bis zu 30 Mitarbeitern ist es noch sinnvoll, die Dokumente nach Mitarbeiternachnamen alphabetisch aufzulisten; sind es bis zu 300 Mitarbeiter, kann man nach Alphabet-Gruppen sieben Unterordner für je drei bis vier Buchstaben anlegen, z. B. A-D, E-H usw.

Dateien richtig sortieren

Im Team sollten Sie sich darüber verständigen, welche Ordner es auf den drei Ebenen geben soll. Dafür gibt es keine Regel. Was sinnvoll ist, ist von Unternehmen zu Unternehmen verschieden. Dokumente kann man beispielsweise nach Adressaten (Namen von Kunden oder Lieferanten) oder nach Themengebieten (Finanzen, Marketing, Personal) gruppieren. Meist ist eine Kombination beider Gruppierungsmethoden sinnvoll.

Ordner und Dateien richtig benennen

Computer sortieren Dokumente und Ordner in der Regel alphabetisch. Wenn Sie die alphabetische Sortierung umgehen und die Ordner nach Ihren Vorstellungen anordnen wollen, dann benennen Sie Ihre Ordner zusätzlich vorne mit den Zahlen 01 bis maximal 10. Häufig genutzte Ordner, die oben stehen sollen, versehen Sie also mit 01 oder 02. Die Nummerierung ist auch hilfreich, um die bestehende Ordnung beizubehalten, weil niemand mal schnell einen neuen Ordner dazwischenquetschen kann.

Bei der Dateibenennung hat sich folgende Form bewährt, damit die neuesten Dokumente immer oben stehen: JahrMonatTag_Dokumentenname (Beispiel: 20180904_Artikel-Dateiablage.doc). Das heißt, das Dokument wurde am 4. September 2018 erstellt. Gegebenenfalls können Sie am Ende noch das Mitarbeiterkürzel in den Dateinamen einfügen.

Ganz wichtig ist, für sämtliche Dateien eine einheitliche Bezeichnung zu wählen. Schreiben Sie Monate immer zweistellig und verwenden Sie immer das gleiche Trennzeichen (- oder _).

No-Gos bei der Dateiablage

Folgende Dinge sollten Sie bei der Dateiablage unbedingt vermeiden:

Dokumente oder Ordner auf dem Desktop ablegen . Diese Unsitte ist weit verbreitet, wenn man nicht weiß, wohin mit einer Datei, und glaubt, dass man sie auf dem Desktop am ehesten wiederfindet. Das führt aber auf Dauer zu einem chaotischen Desktop, dessen bloßer Anblick einen schon in Stress versetzt.

. Diese Unsitte ist weit verbreitet, wenn man nicht weiß, wohin mit einer Datei, und glaubt, dass man sie auf dem Desktop am ehesten wiederfindet. Das führt aber auf Dauer zu einem chaotischen Desktop, dessen bloßer Anblick einen schon in Stress versetzt. Ordner mit allgemeinen, nichtssagenden Bezeichnungen wie Sonstiges, Allgemeines, Diverses, Verschiedenes, externe Dokumente anlegen. Minimalisten packen alles in einen oder eine Handvoll allgemeiner Ordner. Die Zahl der Ordner ist dann zwar gering, aber die Zahl der Dokumente je Ordner wird irgendwann sehr groß. Sie können zwar über die Suchfunktion des Dateimanagers gefunden werden – aber nur, wenn man genau weiß, wonach man sucht.

wie Sonstiges, Allgemeines, Diverses, Verschiedenes, externe Dokumente anlegen. Minimalisten packen alles in einen oder eine Handvoll allgemeiner Ordner. Die Zahl der Ordner ist dann zwar gering, aber die Zahl der Dokumente je Ordner wird irgendwann sehr groß. Sie können zwar über die Suchfunktion des Dateimanagers gefunden werden – aber nur, wenn man genau weiß, wonach man sucht. Dateien doppelt ablegen . Wenn Sie eine Datei doppelt ablegen müssen, ist es sinnvoll, mit Verknüpfungen zu arbeiten, statt das Dokument tatsächlich doppelt abzulegen.

. Wenn Sie eine Datei doppelt ablegen müssen, ist es sinnvoll, mit Verknüpfungen zu arbeiten, statt das Dokument tatsächlich doppelt abzulegen. Mehrere Versionen eines Dokuments in einem Ordner behalten. Übersichtlicher ist es, alte Versionen in einen Archivordner auszulagern.