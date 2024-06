Mit einem Sales Funnel können Unternehmen systematisch neue Kunden gewinnen, um weiter zu wachsen. Doch welches Modell eignet sich für Ihr Marketing? Die wichtigsten Methoden kurz erklärt.

Es gibt verschiedene Sales-Funnel-Modelle. Viele beruhen auf dem Trichter-Prinzip: Sie filtern aus einer Vielzahl von Anfragen neue Kunden. © stefanamer / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

// Set the width of the caption to the width of the image ?>