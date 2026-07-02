7 häufige Fehler beim Prompten – und wie du sie vermeidest

Claude, Gemini und ChatGPT liefern schwache Ergebnisse? Vielleicht liegt das nicht an der KI, sondern an dir! Sieben typische Fehler – und wie du besser promptest.

Kein Volltreffer! KI-Antworten schießen oft knapp am gewünschten Ziel vorbei.

Fehler 1: Dein Prompt gibt kein Ziel vor

Schlechter Prompt: Claude, schreib mir einen LinkedIn-Post zum Thema Probearbeiten.

Ergebnis: Ein runder Text, der sich nett liest – aber völlig austauschbar und damit unbrauchbar ist.

Bevor du promptest, überlege was dein Ziel ist. In diesem Beispiel: Soll der Post informieren? Provozieren? Zum Nachdenken bringen oder unterhalten? An wen soll er sich richten: Jobsuchende, das eigene Team, eine allgemeine Öffentlichkeit bei LinkedIn? Soll er persönlich klingen, lustig, werblich, professionell? Wenn du all das festgelegt hast, könnte dein Prompt so lauten:

Beispiel-Prompt: Schreib mir einen LinkedIn-Post darüber, dass wir seit Kurzem aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten eine Woche lang bezahlt bei uns probearbeiten lassen. So wollen wir erreichen, dass sowohl uns als auch Bewerbenden schnell klar wird, ob es zwischen uns wirklich ein Match ist.

Ton: Persönlich, professionell, nicht werblich.

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Zielgruppe: Unternehmerinnen und HR-Leute aus anderen Firmen.

Ziel: Der Post soll informieren und Leserinnen und Leser fragen, wie sie sichergehen, ob neue Leute einen guten Job machen und ins Team passen.

Fehler 2: Du lieferst keinen Kontext

Lass die KI nicht raten, warum du eine Frage stellst oder ihr einen Auftrag gibst. Gib ihr möglichst viele Hintergrundinformationen zu deinem Anliegen.

Um beim LinkedIn-Beispiel zu bleiben:

– Wie heißt dein Unternehmen, wie viele Mitarbeitende arbeiten dort, was ist deine Position?

– Welche Erfahrungen in der Vergangenheit haben dich dazu bewogen, das Probearbeiten einzuführen? Gab es enttäuschende Erfahrungen mit Neulingen?

– Gibt es erste Erfahrungen mit Bewerbenden, die eine Woche lang probegearbeitet haben?

Je mehr Kontext du lieferst, desto besser antwortet die KI.

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Fehler 3: Die KI verfehlt deinen Stil und Ton

Das Problem (neben zu wenig Kontext): Das Ergebnis wird nicht nach dir klingen, die KI weiß nicht wie du schreibst und sprichst, verfehlt also deinen Ton und Stil. Das kannst du leicht ändern, indem du eine alte Rede als Vorlage hochlädst. Du kannst dann genau bestimmen, was übernommen werden soll – etwa Ton, Aufbau, Länge, Humor oder persönliche Anekdoten.

Fehler 4: Du forderst keinen Widerspruch ein