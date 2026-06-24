Vertrieb mit Telefon-KI
Wenn der Roboter klingelt: Tempo statt Warteschleife

Würdest du dranbleiben, wenn ein Computer anruft? Bei der E-Bike-Marke Saxonette hat eine Telefon-KI die Vertriebskampagne enorm beschleunigt. Wie die virtuellen Verkäufer erfolgreich sein können.

24. Juni 2026, 14:54 Uhr, von Jonas Hetzer, Senior Redakteur
Künstliche Intelligenz Vertrieb
Kommentieren
Standklingel vor lila Hintergrund
Damit es öfter klingelt. Telefon-KI kann viel mehr Interessenten pro Tag anrufen als ein Mensch.
© MicroStockHub / iStock/GettyImagesPlus / Getty Images

KI im Vertrieb – was ist da möglich? Diese Frage trieb Michael Hecken im Frühjahr 2025 um. Hecken ist Brand Manager beim E-Bike-Hersteller Zweirad Union, der im sachsen-anhaltischen Sangershausen mit rund 100 Mitarbeitenden Räder der Marken Grace, Steppenwolf, Vaun, Saxx und Saxonette produziert.

Hecken, 53, sprach über die Frage mit einem alten Bekannten, dem Tech-Unternehmer Robert Gerhards. Der hatte gerade ein Start-up gegründet, das für Heckens Frage eine Antwort entwickelt hatte: einen Voicebot, also eine sprechende KI, die mögliche Kunden anrufen kann und Akquise betreibt. EIKI heißt das System, eine Abkürzung für Erfahrungs-Intelligenz (EI) und Künstliche Intelligenz (KI).

Fachleute zweifeln daran, dass Roboter im Gespräch auf Akzeptanz stoßen. „Wenn Sie angerufen werden und merken, Sie sprechen mit einem Computer, würden Sie dranbleiben?“, fragt etwa der Vertriebstrainer Oliver Büchel. Aber bei der Zweirad Union hat es funktioniert.

Telefon-KI: schnell und günstig

Hecken entschied, den Robo-Vertriebler für Saxonette-Räder einzusetzen. Die Traditionsmarke verkauft ihre E-Bikes überwiegend online. Hecken wollte mehr Fachhändler für den Verkauf gewinnen. Er hatte eine Liste mit 1800 Fahrradgeschäften, die infrage kamen – aber nur zwei Mitarbeiter für die Akquise.

Hecken rechnet vor: Ein guter Vertriebler schafft täglich maximal 40 Anrufe. Wenn es gut läuft, kriegt er 15 der gewünschten Personen tatsächlich an den Hörer und kann ein Gespräch führen. Sein zweiköpfiges Team hätte Monate gebraucht, um die 1800 Läden abzutelefonieren – und dafür in Summe einen fünfstelligen Betrag Gehalt bekommen. Der Bot war die Chance, das extrem zu beschleunigen.

Du möchtest weiterlesen?
impulse+ icon Anmelden
impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle impulse+ icon-Inhalte zugreifen.
impulse+ icon impulse-Mitglied werden
  • impulse-Magazin
  • alle impulse+ icon-Inhalte
  • digitales Unternehmer-Forum
  • exklusive Mitglieder-Events
  • und vieles mehr …
Jetzt Mitglied werden
In eigener Sache
Strand im Kopf. Weiterbildung im Plan.
Summer-Sale
Strand im Kopf. Weiterbildung im Plan.
Jetzt Rabatt holen und im Herbst neue Kompetenzen aufbauen. Mit den Seminaren der impulse-Akademie
Jetzt 20% Rabatt sichern
Mehr lesen über
Künstliche Intelligenz Vertrieb
Mittige Suchleiste vor einem hellblauen Hintergrund, umgeben von Zahnrädern in verschiedenen Größen
AI Overviews
Wie kommt dein Unternehmen in die Google AI Overviews? 3 Methoden
Wer 2026 nicht als Quelle in AI Overviews landet, wird online schnell übersehen. Drei Methoden zeigen, wie Unternehmen Inhalte so aufbereiten, dass sie bei Google gefunden werden.
Silhouette eines Kopfes im Profil mit Binärcode darin vor blauem Hintergrund.
KI und Personalplanung
KI statt Mitarbeitende? Wie sich Jobs verändern
Viele Aufgaben kann heute KI erledigen. Wofür benötigen Unternehmen überhaupt noch Angestellte und was sollen Maschinen übernehmen? Worauf du bei Personalentscheidungen jetzt achten solltest.
Portrait Foto der Unternehmerin Céline Flores Willers. Sie trägt einen weißen Blazer und verschränkt die Arme und lächelt in die Kamera.
Erfolgreiche B2B-Call-Strategie
10 Learnings aus mehr als 1000 B2B-Sales-Calls
Die Unternehmerin Céline Flores Willers berät Topmanager bei ihrer LinkedIn-Strategie. Sie verrät, welche Faktoren über Absprung oder Abschluss entscheiden – und teilt ihre Erfolgstipps für B2B-Calls.
Beliebte FAQs und Anleitungen aus den 6 Feldern unternehmerischer Herausforderungen