Prozesse automatisieren: So klappt's ohne Tool-Chaos und teure Fehler

Mit Programmen wie n8n oder Make lassen sich wiederkehrende Prozesse rasch digitalisieren. Welches Tool was kann und wie du typische Fehler beim Start vermeidest. Plus: Automatisierungs-Glossar.

25. Februar 2026, 16:44 Uhr, von Kathrin Halfwassen, Redakteurin
Künstliche Intelligenz Prozessmanagement
Automatisierung – das klingt nach Großprojekt. „Es gibt inzwischen aber mehrere Tools, mit denen auch kleine Unternehmen ohne tiefes IT-Wissen automatisieren können“, sagt Ines Schwarz, ­KI-Beraterin aus Köln. Bekannte Anwendungen heißen n8n, Make, Zapier und Power Automate. Es sind sogenannte „Low-Code“- oder „No-Code“-Programme: Wer sie nutzt, muss wenig bis gar nicht programmieren können.

So funktionieren die Tools

Alle Anwendungen folgen einem ähnlichen Prinzip: Auf einer grafischen Oberfläche lassen sich Prozesse abbilden, dazu Software wie E-Mail-Programme und CRM-Systeme mit dem Tool verknüpfen sowie KI-Anwendungen und -Agenten integrieren. „Jeder Arbeitsschritt, den ein Mensch machen würde, kann als Funktion hinterlegt werden“, erklärt Expertin Schwarz. In Sachen Sicherheit sei n8n im Vorteil: Es sei ein deutsches Unternehmen, das Tool lasse sich auf eigenen ­Servern nutzen, sensible Daten könnten so datenschutzkonform verarbeitet werden.

Beim Start in die Automatisierungspraxis machen Unternehmer und Unternehmerinnen laut Schwarz aber oft einige typische Fehler. So vermeidest du sie.

Häufige Fehler beim Start in die Automatisierungspraxis:

Fehler 1: Aus Scheu spät loslegen

Viele Menschen fürchten laut Schwarz, sich mit einem Automatisierungstool die eigene Technik zu zerschießen. „Dem ist aber nicht so. Schließlich geben Nutzer und Nutzerinnen, ­gerade zu Beginn, bei den allermeisten Automatisierungen nur einzelne Funktionen frei.“ Etwa, um dem Tool zu erlauben, die Mails im Posteingang zu lesen oder ein einzelnes Excel-Sheet zu verändern. „Klar ist: Die Entwicklungen in Sachen KI-gestützte Automatisierung sind rasant – und die Konkurrenz wird automatisieren. Wer am Markt bleiben will, muss die Scheu ablegen.“

Ihr Tipp: Schaffe dir zum Start eine Test­umgebung, etwa mit einem extra Mail­account sowie Testdokumenten und Datensammlungen ohne sensible Informationen.

Fehler 2: Sich verzetteln

„Wer mal hier schaut, mal da testet, verschwendet schnell viel Zeit“, sagt Schwarz. Besser sei es, genau zu überlegen, welches Tool zu dem passe, was das eigene Unternehmen brauche. Und dann in dieses Tool Lernzeit zu investieren.

