Diese Prozesse lassen sich schnell automatisieren

Rechnungen, Vertrieb, Bestellabwicklung: Mit Künstlicher Intelligenz können Unternehmen viele Arbeitsabläufe automatisieren. Mit welchen Aufgaben man anfangen kann, wie hoch der Aufwand ist und wie groß das Potential.

Prozessautomatisierung klingt komplex und nach Großprojekt. Aber mit Künstlicher Intelligenz hält sich der Aufwand in Grenzen. Einige Vorschläge, welche Betriebsabläufe man der KI überlassen kann:

Rechnungen verarbeiten

Aufwand

Gering: Eine Rechnung kommt im PDF-Format oder als Scan. Dann liest ein KI-Assistent die Dokumente aus. Er erkennt Daten wie die Rechnungsnummer und macht sie für weitere Systeme lesbar.

Effizienzgewinn

Hoch: Eine Rechnung zu bearbeiten, dauert nur noch etwa die Hälfte der Zeit, da händisches Übertragen von Daten entfällt.

Tools

Die Prozesskette lässt sich mit Tools wie Make oder n8n aufsetzen. Über deren Schnittstellen bindet man KI-­Assistenten ein, die Dokumente aus­lesen. Alternativ kann man eine OCR-Software dazu verwenden. OCR steht für optische Zeichenerkennung.

Vertrieb

Aufwand

Hoch: Um den Vertrieb effektiv zu automatisieren, brauchen Betriebe ein CRM-System, also eine Software zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, und sauber gepflegte Kundendaten. Dann pflegt KI die Daten automatisch und erstellt Lead-Scoring-Analysen.

Effizienzgewinn

Hoch: Angebote werden schneller erstellt und Abschlussquoten erhöht, da KI vielversprechende Kundinnen und Kunden identifiziert. Vertriebs­mitarbeitende haben mehr Zeit für Kundengespräche.

Tools

Automatisierungstools wie n8n, Make oder Zapier binden CRM-Software wie Hubspot oder Vtiger (Open Source) in Prozessketten ein – für Kunden­datenpflege oder das Versenden von Angeboten.

Automatisiertes E-Mail-­Postfach

Aufwand

Gering: E-Mail-Programme lassen sich leicht mit Automatisierungssoftware verknüpfen. Diese kategorisieren E-Mails, indem sie den Inhalt auswerten. Auch automatisierte Antworten sind möglich.

Effizienzgewinn

Hoch: Schnellere Reaktionszeiten. Innerhalb von Sekunden bekommen Kunden zum Beispiel eine Bestätigung, dass eine Bestellung eingegangen ist. Oder Mails werden schnell und mit Priorität an zuständige Mitarbeiter weitergeleitet.

Tools

Standard-E-Mail-Software und Automatisierungssoftware, in der KI-Agenten Kategorien und Prioritäten fest­setzen und automatisch antworten.

Personal

Aufwand

Mittel: Arbeitsverträge zu generieren, funktioniert einfach über gängige LLMs. Selbst die Erstauswahl von ­Bewerbern kann mit KI automatisiert werden. Unternehmen müssen allerdings im ­HR-Bereich geltende strenge KI- und Datenschutzregeln erfüllen. Das erhöht den Aufwand.

Effizienzgewinn

Mittel: Routineaufgaben der HR (Antwortschreiben an Job-Interessenten, Mitarbeitende an Fristen erinnern) laufen automatisch.

Tools

Standard-LLMs wie ChatGPT und ­Perplexity helfen dabei, Lebensläufe auszuwerten, allerdings muss man sie vorab anonymisieren. Professionelle HR-Software bietet Chatbots an, um mit Bewerbern zu kommunizieren.

Bestell­abwicklung

Aufwand

Gering: Das Prinzip entspricht der automatischen Bearbeitung von Rechnungen. Eine Bestellung kommt an, die KI extrahiert Bestelldaten, prüft den Bestand und versendet Auftragsbestätigung und Versandbenachrichtigung.

Effizienzgewinn

Hoch: Manuelle Aufgaben entfallen, Kundinnen und Kunden erhalten schneller Rückmeldung. Entlastung vor allem bei hohem Auftragsvolumen.

Tools

Ein KI-Assistent oder eine Texterkennungs-Software liest Bestellungen aus, sie werden via Automatisierungssoftware mit E-Mail-Programmen und Warenwirtschaftssystem verknüpft.

IT-Support

Aufwand

Mittel: Über Automatisierungssoftware setzt man einen Workflow auf und baut eine Ticketsoftware wie Jira oder Zendesk ein. In diese Prozess­kette lässt sich eine KI einbinden, die den Tickets Prioritäten zuweist.

Effizienzgewinn

Hoch: Bei Störungen kann man schneller reagieren. Tickets müssen nicht mehr manuell verteilt werden. Man minimiert das Risiko, dass Support-­Anfragen übersehen oder zu spät ­bearbeitet werden.

Tools

Nötig sind ein Ticketsystem wie Zendesk, Jira oder Hubspot Service Hub und eine Automatisierungssoftware wie Make oder n8n.

Marketing & Content-­Erstellung

Aufwand

Gering: KI-Bildgeneratoren liefern Bilder, bekannte LLMs generieren Marketingtexte. Verknüpft man sie via Automatisierungssoftware, lassen sich erweiterte Funktionen einbauen, zum Beispiel die Analyse von Social-Media-Kommentaren, um Stimmungen zu erfassen.

Effizienzgewinn

Hoch: Man spart kreative Zeit und das Geld für die Lizenzen von Archivfotos. Mitarbeitende sollten jedoch als ­prüfende Instanz erhalten bleiben („Human in the Loop“).

Tools

Bekannte Bildgeneratoren sind Nano Banana (Gemini) oder Stable Diffusion (Open Source) – oder man nutzt die Bilderstellungsfunktion in den LLMs direkt (bei ChatGPT erreicht man sie über das Plus unter dem Texteingabefeld).