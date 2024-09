Aufgrund des Personal- und Fachkräftemangels wird es für Unternehmen immer wichtiger, Mitarbeitende zu halten. Wer auf Belange und Bedürfnisse seiner Beschäftigten eingeht, schafft Bindung – und reduziert so das Risiko, dass diese gehen.

Die 4×4-Matrix hilft dabei: Mit dem Tool finden Sie im ersten Schritt heraus, wie gut Angestellte gebunden sind – und wodurch, etwa durch Routinen oder das Gehalt. Im zweiten Schritt können Sie mithilfe der Matrix Maßnahmen für die Bereiche ableiten, in denen die Bindung noch schwach ist – und diese als Grundlage für ein Mitarbeitergespräch nutzen.

Konzipiert wurde die 4×4 Matrix von Gunther Wolf, Geschäftsführer der Beratungs- und Trainingsfirma I.O. Group Wolf Consulting und Coach mit dem Schwerpunkt Mitarbeiterbindung.

Für wen ist das sinnvoll?

Für alle Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte, die mit Personalproblemen zu kämpfen haben – oder mit dem diffusen Gefühl, die Mitarbeiterbindung könnte besser sein.

Was bringt’s?

Wer die Mitarbeiterbindung mit der 4×4 Matrix stärkt, reduziert die Fluktuation und senkt das Risiko, dass Mitarbeitende innerlich kündigen. Langfristig erhöht es die Arbeitgeberattraktivität und damit die Zahl an Bewerbungen.

Was kann ich damit machen?

Sie können die Vorlage am Computer bearbeiten oder aber ausdrucken und handschriftlich ausfüllen – je nachdem, was Ihnen mehr liegt.

Gibt’s noch einen Tipp?

Die 4×4-Matrix eignet sich nicht nur, um die Mitarbeiterbindung zu verbessern – sie ist auch eine Möglichkeit, sich ehrliches Feedback einzuholen. Geben Sie dazu die Vorlage allen im Team, mit der Bitte, sie am Computer anonym, in Ruhe und ehrlich auszufüllen, anschließend auszudrucken und im Büro in ein Kästchen zu werfen. So erhalten Sie ungeschöntes Feedback zu Ihrer Führung – und können daraufhin ebenfalls überlegen, welche Maßnahmen sich aus den Rückläufen ableiten lassen.