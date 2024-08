Selten liegen Theorie und Realität so weit auseinander wie beim Thema Feedback. In der Theorie ist es gewinnbringend. In der Realität geht es fast immer schief. Eine Abrechnung von Nicole Basel.

Auch wenn es gut gemeint ist: offenes, kritisches Feedback kann das Gegenüber kränken. © Alona Horkova / iStockphoto / Getty Images

// Set the width of the caption to the width of the image ?>