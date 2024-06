Für diesen Führungsfehler sind Unternehmer besonders anfällig

Führungsfragen - Die Kolumne Nicole Basel führt als Chefredakteurin die impulse-Redaktion. An dieser Stelle schreibt sie über Fragen, die sie als Chefin beschäftigen. führt als Chefredakteurin die impulse-Redaktion. An dieser Stelle schreibt sie über Fragen, die sie als Chefin beschäftigen.

Ein Freund von mir ist erschöpft. Er arbeitet im Vertrieb, und die ständigen Strategieveränderungen bei seinem Arbeitgeber laugen ihn aus. Jetzt soll er wieder eine andere Kundengruppe in den Fokus nehmen. Außerdem ist sein Team nun ein „Squad“ und arbeitet agil. Als er mir davon erzählte, lehnte er sich zurück, verschränkte die Arme hinterm Kopf und sagte: ­„Meine Strategie ist: Lean back and let it pass.“

„Lehn dich zurück und lass die Sache an dir vorbeiziehen.“ Die Einstellung, sagte ich, passt gar nicht zu dir. Doch er meinte, seine Begeisterungsfähigkeit sei halt erschöpft. „Unsere Chefs springen auf jeden Trend auf, anstatt mal eine Sache richtig durchzuziehen.“

Ich kann nicht beurteilen, ob seine Diagnose stimmt. Überraschen würde es mich aber nicht: Chefinnen und Chefs sind anfällig für Strategie-Hopping.