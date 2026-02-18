Sollte ich jemanden einstellen, dem Geld und ein kurzer ­Arbeitsweg wichtig sind?

„Kürzlich habe ich einem Leiharbeiter eine feste Stelle angeboten. Der Mann hatte zwei weitere Angebote, bei uns fand er den Arbeitsweg schön kurz. Würde das Gehalt stimmen – er hatte hohe Forderungen –, nähme er den Job. Ich habe ihn nicht eingestellt. Die Einarbeitung bei uns dauert ein Jahr, ich brauche Leute, die für die Aufgaben brennen und nicht direkt wechseln, wenn jemand 50 Cent mehr zahlt. Aber liege ich damit richtig? Oder könnte ich es riskieren, eine Person einzustellen, die nach äußeren Kriterien wie dem Arbeitsweg entscheidet?“
