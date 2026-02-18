Sollte ich jemanden einstellen, dem Geld und ein kurzer ­Arbeitsweg wichtig sind?

Vorstellungsgespräch light Vorstellungsgespräch light

Nur noch Vorstellungsgespräche führen, die sich lohnen: So klappt’s garantiert

Ein impulse-Mitglied will Vorstellungsgespräche vermeiden, bei denen nach fünf Minuten klar ist: Das passt nicht. Eine Recruiting-Expertin rät zum Vorab-Telefonat – und verrät, wie es gelingt.