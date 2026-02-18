Unsicherheit bei Neueinstellung
Sollte ich jemanden einstellen, dem Geld und ein kurzer ­Arbeitsweg wichtig sind?

Reicht solides Interesse oder müssen Bewerber für die Aufgaben brennen? Ein impulse-Mitglied fragt sich, wie viel Begeisterung für eine Anstellung da sein sollte. Ein Experte ordnet ein.

18. Februar 2026, 16:26 Uhr, von Kathrin Halfwassen aufgezeichnet
Du fragst - Fachleute antworten Personalentwicklung
Mensch steht vor offener Tür. Über seinem Kopf schwebt ein Fragezeichen.
 „Kürzlich habe ich einem Leiharbeiter eine feste Stelle angeboten. Der Mann hatte zwei weitere Angebote, bei uns fand er den Arbeitsweg schön kurz. Würde das Gehalt stimmen – er hatte hohe Forderungen –, nähme er den Job. Ich habe ihn nicht eingestellt. Die Einarbeitung bei uns dauert ein Jahr, ich brauche Leute, die für die Aufgaben brennen und nicht direkt wechseln, wenn jemand 50 Cent mehr zahlt. Aber liege ich damit richtig? Oder könnte ich es riskieren, eine Person einzustellen, die nach äußeren Kriterien wie dem Arbeitsweg entscheidet?“

