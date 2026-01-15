„Wir sind ein klassisches Handwerksunternehmen mit 30 Mitarbeitenden – acht davon arbeiten täglich im Büro, die übrigen im Außendienst. Jetzt möchten wir erstmals eine Stelle im Vertriebsinnendienst komplett remote ausschreiben. Technisch ist das machbar. Aber ich befürchte, den Überblick über die Aufgaben und die Stimmung zu verlieren, wenn der spontane Austausch, etwa in der Kaffeeküche, fehlt. Welche Strukturen braucht es und wie kann ich ein neues Remote-Teammitglied integrieren, dass es fachlich und menschlich schnell im Unternehmen und Team ankommt?“
