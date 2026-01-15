Ein impulse-Mitglied fragt, wie sich ein neues Remote-Teammitglied in ein eingespieltes Vor-Ort-Team integrieren lässt. Eine Expertin gibt Tipps, wie die hybride Zusammenarbeit funktionieren kann.

15. Januar 2026, 17:45 Uhr , von Lena Kaltenbach aufgezeichnet

Nicht am selben Ort – aber Teil desselben Teams: Wie sich ein Remote-Teammitglied integrieren lässt.

„Wir sind ein klassisches Handwerksunternehmen mit 30 Mitarbeitenden – acht davon arbeiten täglich im Büro, die übrigen im Außendienst. Jetzt möchten wir erstmals eine Stelle im Vertriebsinnendienst komplett remote ausschreiben. Technisch ist das machbar. Aber ich befürchte, den Überblick über die Aufgaben und die Stimmung zu verlieren, wenn der spontane Austausch, etwa in der Kaffeeküche, fehlt. Welche Strukturen braucht es und wie kann ich ein neues Remote-Teammitglied integrieren, dass es fachlich und menschlich schnell im Unternehmen und Team ankommt?“