Axel Kaisers größter Fehler
Denttabs-Gründer: „Ich stellte die falschen Leute ein“

Axel Kaiser, 63, Hersteller der Zahnputztabletten Denttabs aus Berlin, beschäftigte hochbezahlte Fachkräfte, denen zentrale Schlüsselkompetenzen fehlten, und verlor darüber sehr viel Geld.

1. Januar 2026, 06:22 Uhr, von Jelena Altmann, leitende Redakteurin
Mein größter Fehler
Kommentieren
Axel Kaiser
Unternehmer Axel Kaiser, 63, gründete Denttabs 2009.
© Steffen Roth für impulse

Mein teuerster Fehler passierte, als mich der Erfolg überrollte. Ich gründete Denttabs 2009. Mit 1,5 Mitarbeitenden lag der Jahresumsatz bei 250 000 Euro – zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. 2017 kam die Wende: Die Drogeriekette dm und viele Unverpackt-Läden nahmen unsere Zahnputztabletten ins Sortiment.

Innerhalb von neun Monaten stiegen die Einnahmen auf 3 Millionen Euro. Ich wollte den Schwung nutzen und stellte schnell viele Leute ein, die ich aus meinem Umfeld kannte: etwa einen Geschäftsführer, Vertriebs- und Marketingleute. Das Team wuchs auf 20 Köpfe. Und ich zahlte hohe Gehälter, ­etwa 8000 Euro für eine Marketingfachkraft. Überzeugt davon, dass eine gute Bezahlung zu Leistung führt. Das Geld hatte ich, weil ich über ein Crowdinvesting über eine Million Euro einsammelte.

Herausforderungen des Wachstum unterschätzt

Doch 2022 brach das Geschäft infolge der Corona-Krise ein, wir machten ­Verlust, das Kapital war verbraucht – und ich musste einen Großteil des Teams entlassen. Mein Fehler war: Ich wusste nicht, welche ­Herausforderungen auf mich zukommen, wie ein größeres Unternehmen zu führen ist, und stellte die falschen Leute ein. Im Betrieb fehlten ein Controlling, Strukturen und eine Vertriebsstrategie.

Ich hätte vorher einen Coach oder Personalvermittler beauftragen sollen, die das beurteilen können. Ja, das kostet Geld. Doch wenn man jemanden für 100 000 Euro einstellt, der weiß, wie es geht, dann ist das verglichen mit dem, was jemand ohne Erfahrung anrichten kann, nichts. Heute ist die ­Firma auf ein gesundes Maß geschrumpft, die Folgen spüre ich aber noch immer.

100 Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre größten Fehler: impulse.de/fehlerbuch

In eigener Sache
Machen ist wie wollen, nur krasser
Machen ist wie wollen, nur krasser
Die impulse-Mitgliedschaft - Rückenwind für Unternehmerinnen und Unternehmer
Jetzt Mitglied werden
Mehr lesen über
Mein größter Fehler
Alexander Rose
Alexander Roses größter Fehler
„Frau weg, Firma zerstört. Ich wollte aufgeben“
Alexander Rose, 58, Inhaber der Spedition Radensleben Transporte in Dresden, arbeitete sieben ­Tage die Woche und hatte kaum Zeit für sich und die Familie – bis die Katastrophe hereinbrach.
Portait von Sabine Kauffmann
Sabine Kauffmanns größter Fehler
„Fast schlimmer als der finanzielle Verlust waren eineinhalb verlorene Jahre“
Sabine Kauffmann, Gründerin des Bio Verlags und des Magazins „Schrot&Korn“, scheiterte mit dem Relaunch der Website und verlor dabei einen sechsstelligen Betrag. Was sie aus diesem Fehler gelernt hat.
Manfred Lautenschläger
Manfred Lautenschlägers größter Fehler
„Ich hielt die Firma für unverletzbar“
Manfred Lautenschläger, Mitgründer des Finanzdienstleisters MLP in Heidelberg, erlebte eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Dabei übersah er, dass die Firma nach jahrzehntelangem Wachstum auf eine Krise zusteuerte.
Beliebte FAQs und Anleitungen aus den 6 Feldern unternehmerischer Herausforderungen