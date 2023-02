In seinen ersten Jahren als Unternehmer fühlte sich Dirk Paessler wie ein Kind im Sandkasten. Er programmierte Monitoring-Software, verkaufte sie selbst, war an allem nah dran. Doch mit dem Erfolg und dem Wachstum seiner Paessler AG setzte die Entfremdung ein. „Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich sitze nicht mehr selber im Sandkasten, sondern ich sitze draußen und sage den Leuten, was sie tun sollen“, sagt der IT-Unternehmer. „Ich bin in ein Burnout reingelaufen.“

Die Krankheit löste in ihm ein Umdenken aus. Paessler entschied sich zum Rückzug aus der eigenen Firma. Stattdessen fand der Unternehmer eine neue Aufgabe, die ihn erfüllt: Wege aus der Klimakrise suchen. Mit seiner Carbon Drawdown Initiative will er mit Basaltmehl im großen Stil CO2 aus der Atmosphäre entfernen. „Jetzt sitze ich wieder im Sandkasten“, sagt Paessler.

Sehen Sie im Filmporträt, wie der IT-Unternehmer gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, indem er Geschäftsmodelle entwickelt, die dem Klimawandel etwas entgegensetzen.

Hier können Sie den Film ansehen:



Die Jetzt-erst-recht-Initiative

Klimawandel, Pandemie, Krieg – wir leben in einer Zeit tiefgreifender Krisen. Doch wie schaffen wir es, in schwierigen Zeiten nicht den Mut zu verlieren, Neues zu wagen und die Zukunft zu gestalten?

Auf der Suche nach inspirierenden Beispielen hat das impulse-Team im Oktober auf der 1200 Kilometer langen Strecke zwischen Freiburg und Greifswald Unternehmerinnen und Unternehmer getroffen, die inmitten der vielfältigen Krisen Chancen ergreifen.

Daraus sind zehn Filmporträts entstanden, die zeigen, wie sie ihr Geschäftsmodell absichern, den Teamzusammenhalt fördern – und dafür sorgen, dass sie angesichts der Belastungen nicht selbst an Kraft verlieren.