So wurde aus einem internen Problem ein Geschäftsmodell

KI kann Unternehmen bedrohen – aber auch die Basis für eine Ausgründung sein. Artem Axt erzählt, wie in seiner Solarenergie-Firma Ultravoltaik aus digitalisierten Prozessen eine Geschäftsidee wurde.

Bei Artem Axt begann alles mit einem „Wasserkopf“ – so nennt der Gründer des Solarenergie-Unternehmens Ultra Voltaik jenen Zustand, in dem sein Unternehmen zu ersticken drohte. Innerhalb von nur anderthalb Jahren war der Betrieb, der in Schleswig-Holstein Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen montiert, von einer Handvoll auf über 30 Mitarbeiter gewachsen. „Ich war überall das Mädchen für alles“, sagt Axt. „Ich war jeden Tag 14 Stunden auf den Baustellen und am Telefonieren und war chronisch überfordert.“

Die Prozesse mussten sich verändern

Abhilfe musste her. Der Unternehmer startete eine interne Aufräumaktion: Abläufe wurden digitalisiert, Programme miteinander vernetzt und KI-Lösungen entwickelt. Daraus ist sogar ein zweites Unternehmen entstanden: Clever Workflows, eine Digitalisierungsberatung, die anderen Handwerksbetrieben genau die Lösung verkauft, die Ultra Voltaik gerettet hat. Die Logik dahinter ist simpel – und übertragbar: Wer die eigenen Prozesse konsequent digitalisiert und mit KI automatisiert, schafft nicht nur Effizienz. Daraus kann auch ein Produkt entstehen, in einem neuen Geschäftsmodell.

Karolin Frankenberger, Professorin für strategisches Management an der Universität St. Gallen, unterscheidet bei einem Geschäftsmodell vier Dimensionen:

Wer sind die Kunden? Was bietet man ihnen an? Wie erbringt die Firma die Leistung? Wie verdient das Unternehmen damit Geld?

„Von Geschäftsmodellinnovation sprechen wir erst dann, wenn KI mindestens zwei zentrale Dimensionen des Geschäftsmodells substanziell verändert“, so Frankenberger. Genau das hat Axt mit Clever Workflows gemacht.