Prozesse mit KI automatisieren
So wurde aus einem internen Problem ein Geschäftsmodell

KI kann Unternehmen bedrohen – aber auch die Basis für eine Ausgründung sein. Artem Axt erzählt, wie in seiner Solarenergie-Firma Ultravoltaik aus digitalisierten Prozessen eine Geschäftsidee wurde.

22. Oktober 2026, 17:10 Uhr , von Julia Poggensee
Geschäftsmodell Künstliche Intelligenz
Kommentieren
Mehrere Holzwürfel, mit Digitalisierungssymbolen darauf
© Stock photo and footage / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Bei Artem Axt begann alles mit einem „Wasserkopf“ – so nennt der Gründer des Solarenergie-Unternehmens Ultra Voltaik jenen Zustand, in dem sein Unternehmen zu ersticken drohte. Innerhalb von nur anderthalb Jahren war der Betrieb, der in Schleswig-Holstein Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen montiert, von einer Handvoll auf über 30 Mitarbeiter gewachsen. „Ich war überall das Mädchen für alles“, sagt Axt. „Ich war jeden Tag 14 Stunden auf den Baustellen und am Telefonieren und war chronisch überfordert.“

Die Prozesse mussten sich verändern

Abhilfe musste her. Der Unternehmer startete eine interne Aufräumaktion: Abläufe wurden digitalisiert, Programme miteinander vernetzt und KI-Lösungen entwickelt. Daraus ist sogar ein zweites Unternehmen entstanden: Clever Workflows, eine Digitalisierungsberatung, die anderen Handwerksbetrieben genau die Lösung verkauft, die Ultra Voltaik gerettet hat. Die Logik dahinter ist simpel – und übertragbar: Wer die eigenen Prozesse konsequent digitalisiert und mit KI automatisiert, schafft nicht nur Effizienz. Daraus kann auch ein Produkt entstehen, in einem neuen Geschäftsmodell.

Karolin Frankenberger, Professorin für strategisches Management an der Universität St. Gallen, unterscheidet bei einem Geschäftsmodell vier Dimensionen:

  1. Wer sind die Kunden?
  2. Was bietet man ihnen an?
  3. Wie erbringt die Firma die Leistung?
  4. Wie verdient das Unternehmen damit Geld?

„Von Geschäftsmodellinnovation sprechen wir erst dann, wenn KI mindestens zwei zentrale Dimensionen des Geschäftsmodells substanziell verändert“, so Frankenberger. Genau das hat Axt mit Clever Workflows gemacht.

Du möchtest weiterlesen?
impulse+ icon Anmelden
impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle impulse+ icon-Inhalte zugreifen.
impulse+ icon impulse-Mitglied werden
  • impulse-Magazin
  • alle impulse+ icon-Inhalte
  • digitales Unternehmer-Forum
  • exklusive Mitglieder-Events
  • und vieles mehr …
Jetzt Mitglied werden
Mehr lesen über
Geschäftsmodell Künstliche Intelligenz
Beliebte FAQs und Anleitungen aus den 6 Feldern unternehmerischer Herausforderungen