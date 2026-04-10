Forschungszulage für kleine Betriebe
Bares bei neuen Projekten sparen – wann die Forschungszulage greift

Viele Betriebe tüfteln an neuen Lösungen – ohne zu wissen, dass genau das förderfähig sein kann. Wie du mit der Forschungszulage bis zu 35 Prozent deiner Ausgaben erstattet bekommst.

10. April 2026, 10:27 Uhr, von Philipp Lucas; aufgezeichnet von: Britta Hesener
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Eine Grafik eines Mannes, der durch ein riesiges Fernglas schaut.
Auf der Suche nach Fördermitteln: Die Forschungszulage kommt auch für kleine Unternehmen in Frage.
© Westend61 / Westend61 / Getty Images Plus

 

„Wir forschen nicht, die Forschungszulage kommt für uns nicht infrage.“ Wer so denkt, verschenkt womöglich Geld – seit Neuestem bis zu 4,2 Millionen pro Jahr.

Das steckt hinter der Forschungszulage

Der Name „Forschungszulage“ ist etwas irreführend: Es geht nicht nur um Forschung, sondern auch um betriebliche Vorhaben, die auf neue Erkenntnisse abzielen, bei denen Unsicherheiten in Bezug auf das Ergebnis bestehen und die reproduzierbar sind. Wer unsicher ist, ob das zutrifft, sollte sich bei der Bescheinigungsstelle für die Forschungszulage informieren. Lieber probieren als Geld verschenken.

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