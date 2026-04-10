Forschungszulage für kleine Betriebe Forschungszulage für kleine Betriebe Bares bei neuen Projekten sparen – wann die Forschungszulage greift

Viele Betriebe tüfteln an neuen Lösungen – ohne zu wissen, dass genau das förderfähig sein kann. Wie du mit der Forschungszulage bis zu 35 Prozent deiner Ausgaben erstattet bekommst.

10. April 2026, 10:27 Uhr , von Philipp Lucas; aufgezeichnet von: Britta Hesener

Auf der Suche nach Fördermitteln: Die Forschungszulage kommt auch für kleine Unternehmen in Frage. © Westend61 / Westend61 / Getty Images Plus

„Wir forschen nicht, die Forschungszulage kommt für uns nicht infrage.“ Wer so denkt, verschenkt womöglich Geld – seit Neuestem bis zu 4,2 Millionen pro Jahr. Das steckt hinter der Forschungszulage Der Name „Forschungszulage“ ist etwas irreführend: Es geht nicht nur um Forschung, sondern auch um betriebliche Vorhaben, die auf neue Erkenntnisse abzielen, bei denen Unsicherheiten in Bezug auf das Ergebnis bestehen und die reproduzierbar sind. Wer unsicher ist, ob das zutrifft, sollte sich bei der Bescheinigungsstelle für die Forschungszulage informieren. Lieber probieren als Geld verschenken. Sie möchten weiterlesen? Anmelden -Inhalte zugreifen. impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle-Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin

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