Bares bei neuen Projekten sparen – wann die Forschungszulage greift

„Wir forschen nicht, die Forschungszulage kommt für uns nicht infrage.“ Wer so denkt, verschenkt womöglich Geld – seit Neuestem bis zu 4,2 Millionen pro Jahr.
Das steckt hinter der Forschungszulage
Der Name „Forschungszulage“ ist etwas irreführend: Es geht nicht nur um Forschung, sondern auch um betriebliche Vorhaben, die auf neue Erkenntnisse abzielen, bei denen Unsicherheiten in Bezug auf das Ergebnis bestehen und die reproduzierbar sind. Wer unsicher ist, ob das zutrifft, sollte sich bei der Bescheinigungsstelle für die Forschungszulage informieren. Lieber probieren als Geld verschenken.
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