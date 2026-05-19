Bei dir steht eine Firmenfeier oder ein Teamevent an? Um Steuern zu sparen, solltest du genau schauen, wen du einlädst. Sonst entfällt womöglich der pauschale Steuervorteil.

Aktualisiert am 19. Mai 2026, 13:29 Uhr , von Oliver Middendorf; aufgezeichnet von Britta Hesener

Gute Stimmung auf der Betriebsfeier: Steuervorteile gelten nur, wenn auch alle teilnehmen durften.

Die steuerlichen Regelungen für Betriebsveranstaltungen sind zum 1. Januar 2026 verschärft worden: Richtet ein Unternehmen ein Event aus, das nicht allen Mitarbeitenden offensteht, müssen alle Ausgaben – etwa für Speisen und Getränke – als geldwerter Vorteil versteuert werden. Bisher konnten Firmen hierfür eine pauschale Lohnsteuer von 25 Prozent ansetzen. Dieser Steuervorteil fällt weg.

Die Verschärfung gilt aber nicht für Betriebsfeiern, die allen Mitarbeitenden oder einem Betriebsteil offenstehen. Ein Betriebsteil kann etwa eine Abteilung meinen oder Mitarbeitende eines Standortes. Dürfen alle teilnehmen, gilt weiterhin ein Freibetrag von 110 Euro pro Kopf und je Event für maximal zwei Veranstaltungen jährlich. Für Ausgaben, die darüber hinausgehen, führen Arbeitgeber – die üblicherweise alle Kosten des Events übernehmen – eine Pauschalsteuer von 25 Prozent ab.

Der über 110 Euro hinausgehende Betrag ist sozialversicherungsfrei, wenn die Pauschalbesteuerung zeitnah – spätestens bis zum 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres – erfolgt.

Kein Steuervorteil für exklusive Feiern

Wer also den Steuervorteil nutzen will, sollte keine Auswahl nach Leistung oder Hierarchie vornehmen, zum Beispiel nur die Top-Verkäufer oder Führungskräfte einladen. Um nachweisen zu können, dass alle dabei sein durften, sollten Unternehmen die Einladung oder Einladungsliste aufbewahren.

Steht die Veranstaltung nicht allen offen, muss der Arbeitgeber den Pro-Kopf-Anteil individuell lohnversteuern: Der Bruttobetrag wird so ermittelt, dass nach Abzug von Steuern und Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung genau die Eventkosten pro Kopf übrigbleiben.

Alternative: Wer Sachzuwendungen an Arbeitnehmer pauschal versteuert, zahlt 30 Prozent Steuern zuzüglich Sozialversicherung.

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Vorteilsrechnung Ein Unternehmen veranstaltet einen Betriebsausflug. Pro Mitarbeiter fallen Kosten für Fahrt, Verpflegung und eine Bootstour in Höhe von 200 Euro an. Der Arbeitgeber zahlt die anfallende Lohnsteuer und etwaige Sozialversicherungsabgaben. Die Rechnung zeigt, wie viel Steuern und Sozialversicherungsabgaben der Unternehmer pro Kopf spart, wenn nicht nur die Führungskräfte, sondern alle Mitarbeiter eingeladen sind.

Betriebsausflug nur für Führungskräfte in Euro Kosten für Ausflug* 200 lohnsteuerpfl. Brutto** 410 Lohnsteuer 130 Sozialversicherung*** 160 Gesamtkosten 490

Betriebsausflug für alle Mitarbeitenden in Euro Kosten für Ausflug* 200 abzüglich Freibetrag -110 lohnsteuerpflichtig 90 Pauschalsteuer 25% 23 Sozialversicherung*** 0 Gesamtkosten 223 Kosten gespart 267 *pro Kopf; **Kosten auf einen Bruttobetrag hochgerechnet für einen ledigen Arbeitnehmer mit 5000 Euro Gehalt; ***Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil; alle Beiträge sind gerundet