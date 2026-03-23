Mit einer Pensionszusage können Inhaberinnen und Inhaber über die Firma vorsorgen – und dabei Steuern sparen. Wie diese Form der Betriebsrente funktioniert und welche Fallstricke drohen.

Um ihre Altersvorsorge kümmerte sich Susanne Gutekunst lange Zeit eher halbherzig: „Irgendwann habe ich einen Brief von der Rentenversicherung bekommen, dass die jährlichen Schreiben an mich eingestellt werden“, sagt die 51-jährige Logopädin. Vor ihrer Zeit als Unternehmerin hatte sie zwei Jahre als Angestellte in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Zu kurz, um später einmal einen Anspruch auf gesetzliche Rente zu haben.

Als sie 1999 ihre Praxis im thüringischen ­Rudolstadt eröffnete, schloss Gutekunst auch zwei private Rentenversicherungen ab. Doch das Gefühl, nicht genug für die Vorsorge zu tun, blieb. Das lag auch daran, dass sonst genug anlag: Das Unternehmen wuchs, Mitarbeiter wurden eingestellt, bereits zwei Jahre nach der Gründung folgte die erste Zweigstelle.

Heute führt die Inhaberin gemeinsam mit ­ihrem Mann Timo Gutekunst, 49, einem Physiotherapeuten, insgesamt fünf Praxen für Logopädie, Physio- und Ergotherapie. Das Unternehmen beschäftigt 36 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Damit ging es den Gutekunsts wie vielen ­Unternehmerinnen und Unternehmern: Sie waren so mit dem Aufbau ihrer Firma beschäftigt, dass ihnen die Zeit fehlte, sich ausreichend um die eigene Zukunft zu kümmern. „Mein Mann und ich haben immer überlegt, wie wir uns absichern können, damit wir unseren Kindern später einmal nicht zur Last ­fallen“, erzählt die Unternehmerin, die zwei erwachsene Kinder hat. Doch welcher Weg war der richtige?

Im Gespräch mit einem Versicherungs­berater fiel zum ersten Mal der Begriff: bilanzoptimierte Pensionszusage. Gutekunst googelte das Stichwort und stieß auf den unabhängigen Renten- und Finanzanlagenberater Lothar ­Eller, der Inhaber bei der Einrichtung von Pensionszusagen unterstützt.