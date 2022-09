In ihrem Büro hängen bunte Bilder an den Wänden, auf den Bildschirmen stehen Plastikfiguren, Schlümpfe und Quietsche-Enten: Evelyn Paul mag es gemütlich. Der blaue Teppich ist so flauschig, dass die 56-Jährige die meiste Zeit barfuß herumläuft. „Bequem, aber nicht gerade ideal für Hundehaltung“, sagt die Unternehmerin und lacht. In den langen Fasern bleiben Haare besonders gut hängen.

Hundehaltung am Arbeitsplatz? Bei Evelyn Paul und ihrer Firma, der Office & Phone GmbH in Freiburg, ist das ganz normal. Das liegt vor allem daran, dass die Chefin selbst Hundehalterin ist und ihre beiden Dackelmischlinge, Leila und Luna, regelmäßig mit zur Arbeit bringt.

Sie wollen weiterlesen? Jetzt impulse-Mitglied werden Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen impulse bietet ein Netzwerk und Know-how für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die impulse-Mitgliedschaft ist für Sie richtig, wenn Sie bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen, um sich weiterzuentwickeln

von den Erfahrungen anderer profitieren möchten

Erfolg wollen, aber nicht bereit sind, für Profit ihre Werte zu verraten

unser Motto leben: „Mach es!“ Lernen Sie impulse 30 Tage kostenlos als Gast kennen. Jetzt mehr erfahren Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen