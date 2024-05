Läuft rund! So leasen Sie Diensträder richtig

// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Inhalt: Das erwartet Sie in diesem Artikel 1. Leasinganbieter ­auswählen

2. Rahmenvertrag mit ­Anbieter abschließen

3. Festlegen, welche ­Kosten die Firma trägt

4. Klären, was nach Ende der Laufzeit passiert Sie sind viele – und es werden immer mehr: Knapp zwei Millionen Beschäftigte radeln mit einem geleasten Dienstfahrrad zur Arbeit, schätzungsweise jedes vierte neu gekaufte Rad ist mittlerweile ein Dienstrad. Obwohl schon mehr als 100.000 Firmen ­ihren Mitarbeitenden diesen Service anbieten, ist noch Luft nach oben: Laut einer Mobilitätsstudie von Deloitte von 2022 finden 60 Prozent der befragten Arbeitnehmerinnen und ­Arbeitnehmer ein Fahrradleasing über den Arbeitgeber attraktiv. Aber nur 21 Prozent gaben an, in ihrem Job Zugang dazu zu haben. Wie sieht es in Ihrem Unternehmen aus – leasen Sie schon oder überlegen Sie noch? Es spricht einiges für die Anschaffung von Diensträdern, zum Beispiel: Die Gesundheit und Motivation von Mitarbeitenden lässt sich steigern. Fahrrad fahren hält fit. Studien zeigen, dass radelnde Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weniger Krankentage haben.

Unternehmen können sich mit Diensträdern ein grünes Image zulegen und damit werben. Durch einen Sticker kann auch das Dienstrad selbst zur Werbefläche werden.

Diensträder sind gerade für junge, urbane Arbeitnehmende eine attraktive Alternative zum Dienstwagen. Hochwertige Räder ­können auch Gehaltserhöhungen oder Boni ­ersetzen und sind damit geeignet, Mitarbeitende zu werben und zu binden.

