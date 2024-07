Innerhalb von fünf Jahren ist die Zahl der Krankschreibungen laut Auswertungen einer Krankenkasse um mehr als 70 Prozent gestiegen. Was der häufigste Grund für Krankschreibungen 2024 war.

Ganz schön erkältet: So wie diese Frau sind aktuell rekordverdächtig viele krank. © brizmaker / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

