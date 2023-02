Das eigene Büro als Familienersatz, eine behagliche Mischung aus gemeinsamen Ausflügen und Spieleabenden, Yogastunden und einer Feelgood-Managerin, die dienstags und mittwochs zur Stelle ist und in der Küche vegetarische Kost zubereitet – so sieht das Arbeitsleben in Sabine Hertels Unternehmen CADbauteam aus.

Ungewöhnlich für die Baubranche, wo sonst straff geführt wird. Hertels Firma erstellt am Computer unter anderem Schal- und Bewehrungspläne, also Werkpläne für Stahlbetonteile; Fehler können weitreichende und teure Folgen haben, bis hin zu einem Baustopp.

Sie wollen weiterlesen? Jetzt impulse-Mitglied werden Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen impulse bietet ein Netzwerk und Know-how für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die impulse-Mitgliedschaft ist für Sie richtig, wenn Sie bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen, um sich weiterzuentwickeln

von den Erfahrungen anderer profitieren möchten

Erfolg wollen, aber nicht bereit sind, für Profit ihre Werte zu verraten

unser Motto leben: „Mach es!“ Lernen Sie impulse 30 Tage kostenlos als Gast kennen. Jetzt mehr erfahren Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen