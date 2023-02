Kommunikation mit zweiter Führungsebene  „Führungskräfte fühlen sich oft nicht wertgeschätzt“

impulse: Frau Happich, welche Sorgen haben Menschen in der zweiten Führungsebene?

Gudrun Happich: Angestellte im mittleren Management haben häufig das Gefühl, in der Sandwich-Position zu stecken, also zwischen Mitarbeitern und Inhabern zerdrückt zu werden. Sie geben die Ideen und Ziele der Inhaber an das Team weiter und bekommen alle Beschwerden und Probleme mit. Andererseits müssen sie die Stimmung und Sorgen des Teams an die Inhaber zurückgeben und erklären, warum ein Ziel nicht erreicht werden kann. Sie stecken also in zwei Rollen: Führungskraft und Angestellter. Die Mitarbeiter erwarten Führung, der Inhaber erwartet Folgsamkeit.

Und wie können Unternehmer und Unternehmerinnen sie in dieser Position besser unterstützen?

Wertschätzende Kommunikation ist wichtig. Meiner Erfahrung nach fühlen sich Führungskräfte in der Sandwich-Position oft nicht wertgeschätzt. Inhabern hilft es oft schon, den leitenden Mitarbeitern zu sagen: „Du bist für mich das Bindeglied zwischen den Ebenen. Ohne dich wäre meine Arbeit schwerer, ich schätze, was du tust.“

