Wartezeit auf Steuerbescheid Das sind die langsamsten Finanzämter Deutschlands

Bis Ende Mai müssen viele Bürger ihre Steuererklärung abgeben. Aber wie lange dauert es, bis der Steuerbescheid im Briefkasten liegt? Wo es besonders schnell geht - und wo es am längsten dauert.

Viele Steuerpflichtige haben am kommenden Wochenende noch eine wichtige Aufgabe vor sich: die Einkommensteuererklärung. Denn am 31. Mai 2017 endet die reguläre Abgabefrist für das Jahr 2016. Alle Selbstständigen und viele Arbeitnehmer müssen ihre Einkommensteuererklärung bis zu diesem Datum abgeben, wenn sie die Steuererklärung selbst machen. Tun sie das nicht, kann das Finanzamt Verspätungszuschläge verlangen.

Doch wie lange dauert es, bis am Ende der Steuerbescheid im Briefkasten landet und man weiß, wie viele Steuern man zurückerstattet bekommt oder nachzahlen muss? Die Antwort: Es kommt ganz darauf an, wo man wohnt. Denn bei den Bearbeitungszeiten gibt es von Finanzamt zu Finanzamt massive Unterschiede.

Das Online-Portal Lohnsteuer kompakt hat in den vergangenen zwölf Monaten rund 200.000 Steuererklärungen, die über die Plattform erstellt wurden, anonymisiert ausgewertet und erhoben, wie lange es dauert, bis der Steuerbescheid verschickt wird.

Wo es am schnellsten geht – und wo es am längsten dauert

Wer hätte das gedacht: Am schnellsten geht es im Landesvergleich in Berlin. 45,2 Tage brauchen die Finanzämter dort im Schnitt, um eine Steuererklärung zu bearbeiten. In Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt geht es mit 46,4 beziehungsweise 46,6 Tagen im Landesdurchschnitt fast genauso schnell. Der Vorjahressieger Hamburg landet mit einer durchschnittlichen Bearbeitungsdauer von 46,7 Tagen dieses Mal auf dem vierten Platz. Wer am 31. Mai seine Steuererklärung abgibt, kann in diesen Bundesländern Mitte Juli mit einem Bescheid rechnen.

Deutlich länger dauert es in Bremen. Hier vergehen im Schnitt 71,8 Tage. Im Vergleich zwischen den Bundesländern ist der Stadtstaat damit Schlusslicht. Der Mittelwert liegt bundesweit bei 52,52 Tagen.

Besonders langsam: Bremerhaven

Innerhalb der Bundesländer gibt es Ämter, die deutlich schneller arbeiten als andere. Auf dem Spitzenplatz liegt das hessische Finanzamt Bensheim Außenstelle Fürth mit gerade einmal 27 Tagen durchschnittlicher Bearbeitungszeit. In Nordrhein-Westfalen braucht das schnellste Finanzamt in Bielefeld-Außenstadt im Schnitt knapp 29 Tage, bis es den Steuerbescheid verschickt, in Warendorf sind es rund 35 Tage.

Auch in Lichtenfels in Bayern sind die Mitarbeiter mit 33,7 Tagen relativ flott. Am längsten müssen Steuerpflichtige in Bremerhaven auf den Steuerbescheid warten: Dort dauert es rund 86 Tage, bis die Steuererklärung bearbeitet ist.

„Die regionalen Unterschiede sind erstaunlich groß,“ sagt Felix Bodeewes, Geschäftsführer von Lohnsteuer kompakt. „Deshalb müssen einige Arbeitnehmer bis zu dreimal so lange auf ihren Steuerbescheid warten.“

Wie lange das Finanzamt nach Berechnungen des Online-Portals www.lohnsteuer-kompakt.de an Ihrem Wohnort braucht, können Sie hier nachsehen.