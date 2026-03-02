Luxus zeigen
Verstecken oder zeigen? Drei Chefs und Chefinnen über ihren Umgang mit Luxus

Wer erfolgreich ist, verdient oft überdurchschnittlich viel Geld. Eine Unternehmerin und zwei Unternehmer geben persönliche Einblicke, was für sie wahrer Luxus ist und wie sie Neid begegnen.

2. März 2026, 13:51 Uhr, von Catalina Schröder
Selbstreflexion
Kommentieren
Silhouette einer Frau in einem Pool, die verträumt in die Landschaft schaut
Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist es oft ein Luxus, sich Zeit für sich zu nehmen.
© Maria Korneeva / Moment /Getty Images

Was ist Luxus? Auf diese ­Frage gibt es vermutlich fast so viele Antworten, wie es Menschen auf dieser Erde gibt. Denn eines ist Luxus sicher: Ansichtssache. Und sehr individuell. Für den einen ist es die jährliche Fernreise, für die andere ein teures Auto, für einen Dritten einfach die Möglichkeit, sich Zeit frei einteilen zu können.

Ganz gleich, was man unter Luxus versteht, im Umgang damit stecken jede Menge Tücken – vor allem für Unternehmerinnen und Unternehmer: Sollte man zeigen, was man sich ­leisten kann? Ist es sinnvoll, davon zu ­erzählen, wenn man einen teuren Urlaub macht, den sich die eigenen Angestellten nicht leisten könnten? Ab wann erzeugt Luxus bei anderen Neid?

Drei Menschen an der Unternehmensspitze berichten, wie sie es mit dem Luxus halten.

Sie möchten weiterlesen?
impulse+ icon Anmelden
impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle impulse+ icon-Inhalte zugreifen.
impulse+ icon impulse-Mitglied werden
  • impulse-Magazin
  • alle impulse+ icon-Inhalte
  • digitales Unternehmer-Forum
  • exklusive Mitglieder-Events
  • und vieles mehr …
Jetzt Mitglied werden
Impulse-Akademie-Angebot
Geschäftsführer-Kompetenz
Im März startet
Geschäftsführer-Kompetenz
Das impulse-Jahresprogramm für neue und angehende Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer – für Orientierung, Führungsstärke und Klarheit
Jetzt informieren
Mehr lesen über
Selbstreflexion
Beliebte FAQs und Anleitungen aus den 6 Feldern unternehmerischer Herausforderungen