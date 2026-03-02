Verstecken oder zeigen? Drei Chefs und Chefinnen über ihren Umgang mit Luxus

Wer erfolgreich ist, verdient oft überdurchschnittlich viel Geld. Eine Unternehmerin und zwei Unternehmer geben persönliche Einblicke, was für sie wahrer Luxus ist und wie sie Neid begegnen.

Für Unternehmerinnen und Unternehmer ist es oft ein Luxus, sich Zeit für sich zu nehmen.

Was ist Luxus? Auf diese ­Frage gibt es vermutlich fast so viele Antworten, wie es Menschen auf dieser Erde gibt. Denn eines ist Luxus sicher: Ansichtssache. Und sehr individuell. Für den einen ist es die jährliche Fernreise, für die andere ein teures Auto, für einen Dritten einfach die Möglichkeit, sich Zeit frei einteilen zu können.

Ganz gleich, was man unter Luxus versteht, im Umgang damit stecken jede Menge Tücken – vor allem für Unternehmerinnen und Unternehmer: Sollte man zeigen, was man sich ­leisten kann? Ist es sinnvoll, davon zu ­erzählen, wenn man einen teuren Urlaub macht, den sich die eigenen Angestellten nicht leisten könnten? Ab wann erzeugt Luxus bei anderen Neid?

Drei Menschen an der Unternehmensspitze berichten, wie sie es mit dem Luxus halten.