Du sitzt im Meeting, die Zeit läuft, die Agenda ist voll. Dann kommt genau die Frage, von der du dachtest, sie sei längst geklärt. „Das haben wir doch schon tausendmal besprochen.“

Der Satz ist schneller draußen, als du ihn einfangen kannst. Kurz danach diese typische Stille. Niemand widerspricht, niemand fragt nach. Und du weißt: Das war nicht hilfreich. Nicht wegen des Inhalts, sondern wegen des Tons. Das Gespräch ist eigentlich vorbei, bevor es richtig angefangen hat.

Solche Momente entstehen unter Druck. Bei Zeitmangel, Konflikten, Widerstand oder Veränderungen schaltet das Gehirn auf Autopilot. „Unter Stress greifen Menschen auf Gewohnheiten zurück“, sagt Führungskräftetrainer Stephan Kowalski. Schnell, intuitiv, aber nicht immer wirksam.

Warum fühlen sich manche Situationen alternativlos an?

Das Gefühl von Alternativlosigkeit entsteht, weil Reiz und Reaktion im Kopf scheinbar direkt zusammenfallen. „Der Mitarbeiter macht einen Fehler und ich ärgere mich“, sagt Kowalski. „Das fühlt sich logisch an. Entscheidend ist aber: Meine Reaktion entsteht nicht automatisch durch den Fehler, sondern durch meine innere Bewertung.“

Derselbe Auslöser kann bei zwei Führungskräften völlig unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Wer diesen Unterschied versteht, verschiebt die Perspektive. Weg von der Frage, was der andere falsch gemacht hat. Hin zur Frage, wie ich mit der Situation umgehen will. „Wenn ich Verantwortung für mein Gefühl übernehme, werde ich flexibler in meiner Reaktion“, sagt Kowalski, „und genau das ist das Ziel der Wertematrix.“

Was ist die Wertematrix?

Die Wertematrix ist ein Reflexionstool für Führungskräfte unter Druck. Das Modell stammt ursprünglich aus der Akzeptanz- und Commitment-Therapie und wurde vom kanadischen Psychologen Kevin Polk unter dem Namen ACT Matrix entwickelt.

Stephan Kowalski hat das Modell für den Führungsalltag adaptiert. „Mir ging es darum, ein Instrument zu schaffen, das Führungskräften hilft, ihre Werte in konkretes Verhalten zu übersetzen. Deshalb der Name Wertematrix.“