Wie behalten andere trotz vieler To-dos den Überblick über Arbeit und Leben? Eine Unternehmerin und drei Unternehmer geben Einblick in ihren Kalender und zeigen, wie sie ihren Alltag strukturieren.

Die To-do-Listen werden immer länger, ein Termin jagt den nächsten und irgendwo zwischen Teammeeting, Kundentelefonat und Mitarbeitergespräch kommt die Erkenntnis: Ohne meinen Kalender geht hier nichts! Er gehört zu den wichtigsten Tools für alle, die ein ­Unternehmen führen und täglich den Spagat hinkriegen müssen zwischen strategischen und operativen Aufgaben, beruflichen Verpflichtungen und Privatleben, dem Immer-voran-kommen-Wollen und dem Wunsch, mal ganz tief durchzuatmen.

Doch wie gelingt es, aus der Terminflut ­auszubrechen und das Steuer über die zur Verfügung stehende Zeit zu übernehmen – und was kommt am Ende des Tages immer zu kurz? Eine Unternehmerin und drei Unternehmer haben uns einen Einblick in ihren persönlichen Kalender gewährt und anhand einer typischen ­Arbeitswoche gezeigt, wie sie unternehme­rische Erfordernisse und die eigenen Bedürf­nisse zusammenbringen.

Extra-Tipp: Für dein eigenes Zeitmanagement kann dir am Ende einer hektischen Woche eine Wochenbilanz helfen, nicht nur Klarheit darüber zu gewinnen, wo Zeit hingeht, sondern auch, wo sie wirklich gut investiert ist.