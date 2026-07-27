Ismet Koyun, 65, Gründer der IT-Firma Kobil in Worms, wollte ein Global Player wie SAP werden. Wäre er nur in die USA gegangen, um seinen Traum zu verwirklichen.

27. Juli 2026, 17:20 Uhr , von Jelena Altmann aufgezeichnet

Mit 18 kam ich nach Deutschland, studierte Informatik und gründete Kobil. Ich wollte zeigen, dass man eine Softwarefirma wie SAP aufbauen kann. Geld hat mich nie interessiert, ich wollte Geschichte schreiben. Mein größter Fehler war, dass ich nicht in die USA ging, dorthin, wo die Musik spielt. 2004 entwickelten wir das Produkt mIDentity, einen USB-Stick, auf dem Profildaten und Anwendungen gespeichert sind. So können Nutzer ortsunabhängig an jedem beliebigen Rechner arbeiten. Ich war überzeugt, dass es sich weltweit verkaufen lässt. Also rief ich meine Bank an und erklärte, dass ich expandieren und 3 bis 5 Millionen Euro investieren will. Die Antwort: Ich sei für 300.000 Euro kreditwürdig. Das empfand ich als respektlos.

Kein Kredit, obwohl die Firma schuldenfrei ist

Seit Gründung hatte ich Tag und Nacht gearbeitet, alles Geld in die Firma gesteckt und war schuldenfrei. Diese Reaktion zeigte mir einmal mehr das Desinteresse hierzulande an innovativen Technologien. Als Türke hat man es besonders schwer, man erwartet nicht, dass der eine Hightech-Firma mit 500 Mitarbeitenden führt. Das Produkt hätte sich sicher in den USA anders entwickelt. Apple, Amazon, Open AI, alles kommt von dort.

Doch ich ging nicht, weil mein Englisch schlecht war. Ich traute es mir nicht zu. Erst viel später wagte ich es. Seit sieben Jahren versuche ich, in den USA Fuß zu fassen, und habe zwei Corporate Ventures gegründet. Doch es ist schwieriger geworden. Wenn ich darüber nachdenke, werde ich deprimiert – und schreibe Gedichte. Jeder sollte tun, was er für richtig hält. Herz und Verstand müssen übereinstimmen. Wäre ich wieder 30, ich würde packen und gehen.