Norbert Pfitzer, 69, Inhaber der Deeg Gruppe, einem Handelsunternehmen in Crailsheim, wurde vor seinem neuen Niederlassungsleiter gewarnt. Er ignorierte den Hinweis – bis es fast zu spät war.

5. März 2026, 14:07 Uhr , von Jelena Altmann aufgezeichnet

Unser Geschäftspartner ging 1990 in Konkurs. Wir belieferten die Handelsfirma mit Werkzeug und Betriebseinrichtungen und kauften im Gegenzug von ihr Werkzeugmaschinen. Ich übernahm den Betrieb, auch weil ich einen Standort in Berlin haben wollte. Die Führung überließ ich dem bisherigen Niederlassungsleiter. Was für ein Fehler!

Firma geriet bald wieder in die roten Zahlen

Denn noch vor dem Kauf hatte mich der Firmeninhaber gewarnt. Nachts um zwei rief er mich an und ließ durchblicken, dass man dem Niederlassungsleiter nicht trauen könne. Ich war wegen des nächtlichen Anrufs verärgert und ignorierte den Hinweis. Leider. Denn die Firma geriet bald wieder in die roten Zahlen. Der Leiter verkaufte die Ware zu billig. Ihm war nur wichtig, Umsatz zu machen. An den Geschäften verdienten wir kaum etwas. Wir hatten zudem massive Zahlungsausfälle, weil einige nicht zahlen konnten. Er lullte mich immer wieder ein: „Wenn wir einmal drin sind, können wir bessere Preise erzielen.“

Nach zwei Jahren war die Firma mit 1,1 Millionen Mark im Minus. Erst da erkannte ich das ganze Ausmaß. Er hatte die Kosten weggedrückt und Rechnungen nicht verbucht. Zudem hatte der Niederlassungsleiter in die Kasse gegriffen. Ich schmiss ihn raus und rettete den Betrieb durch einen privaten Kredit. Ich hätte es früher merken können, wenn ich nur misstrauischer gewesen wäre.

Noch heute ärgere ich mich über meine Gutgläubigkeit. Der Mann wechselte zu einem Wettbewerber, wo er erneut Schaden anrichtete. Der Inhaber verklagte ihn und ermunterte mich, es ebenso zu tun. Doch ich lehnte ab, weil es nichts zu holen gab. Man sollte keinem schlechten Geld noch gutes hinterherwerfen.