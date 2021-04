Neue Ideen gesucht? Mit diesen 7 Methoden brechen Sie festgefahrene Strukturen auf und sorgen für Innovationen in Ihrem Unternehmen.

„Das haben wir schon immer so gemacht.“ Kaum etwas verhindert die Innovationskultur in einem Unternehmen mehr als dieser Satz. Doch wer in Zukunft etwas erreichen will, braucht neue Ideen. Andere Ideen. Mutige Ideen. Ideen, die bisher noch niemand hatte. Die Frage ist: Wie brechen Sie in Ihrem Unternehmen veraltete Strukturen auf und schaffen eine Umgebung, in der Ihr Team Innovationen vorantreibt?

Business-Coach und Bestseller-Autorin Anne M. Schüller stellt in ihrem neuen Buch fünfzehn Workhacks vor, um innovativer zu werden. Wichtig dabei: Diese Hacks sollten Sie nicht von oben zwangsimplementieren. Lassen Sie die Methoden stattdessen als Experiment stattfinden und testen Sie sie gemeinsam mit Ihrem Team für eine festgelegte Dauer. Empfinden alle die Methoden als hilfreich, können sie ganz übernommen werden.

impulse hat sieben Methoden ausgewählt:

Elefant im Raum

Ein Unternehmen kann nur innovativ sein, wenn es sich regelmäßig hinterfragt. Dazu muss das Team Machtstrukturen, Mindsets, Vorgehensweisen und Strategien immer wieder auf den Prüfstand stellen. Schüller empfiehlt dafür die Methode „Elefant im Raum“. Das Bild vom Elefanten steht dabei für ein offensichtliches Problem, das von niemandem angesprochen wird. Das könnten in einem Team beispielsweise Mobbing, Kompetenzdiskussionen oder auch ein Loyalitätskonflikt sein.

Sie wollen weiterlesen? Dann testen Sie impulse jetzt 30 Tage kostenlos impulse 30 Tage kostenlos testen Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen Profitieren Sie von unserem Netzwerk und Know-how für Unternehmer Ihre Vorteile: impulse Plus: voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de

voller Zugang zu sämtlichen Inhalten auf impulse.de impulse Magazin: das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format

das aktuelle impulse-Magazin im PDF-Format impulse hören: ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format

ausgewählte impulse-Artikel im Audio-Format Leserkonferenzen: Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe

Zugang zum Video-Austausch zur aktuellen impulse-Ausgabe Newsletter für Unternehmer: Tipps, Erfolgsrezepte und Denkanstöße per E-Mail impulse 30 Tage kostenlos testen Damit Sie alle Vorteile Ihres kostenlosen 30-Tage-Tests nutzen können, werden wir Ihnen Informationen per E-Mail zusenden. Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen