Schwierige Kunden  11 Tipps, wie Sie mit unverschämten Kunden umgehen

Seitdem Sascha Ulrich (43) in seinen drei Schreibwarenläden in der Nähe von Regensburg einen Paketdienst anbietet, ist nicht nur der Umsatz gestiegen. „Leider hat auch die Zahl unverschämter Kunden zugenommen, die sich laut und ausfallend über Dinge beschweren, auf die wir meist keinen Einfluss haben“, sagt er.

Etwa über lange Schlangen am Paketschalter in der Weihnachtszeit. Oder jüngst über die Einfuhrumsatzsteuer, die Paketabholer nach dem Wegfall der Zollfreigrenze für Nicht-EU-Länder im Juli 2021 bezahlen müssen. „Ihr könnt wohl nie genug kriegen“, ist noch ein harmlos formulierter Vorwurf. Ulrich und sein 30-köpfiges Team erklären dann geduldig, dass das Geld gar nicht im Geschäft verbleibt. Sie haben sich mittlerweile an die hitzigen Paket-Dispute an der Kasse gewöhnt.

Dennoch können Kunden, die sich ständig unberechtigterweise beschweren, mit Sonderwünschen kommen, dreiste Rabattforderungen stellen und gar beleidigend werden, für Unternehmen zu einem Problem werden. Sie kosten Nerven, beanspruchen viel Arbeitszeit und binden Ressourcen. Im schlimmsten Fall können sie sogar Teammitglieder vergraulen.

Sie wollen weiterlesen? Jetzt impulse-Mitglied werden Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen impulse bietet ein Netzwerk und Know-how für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die impulse-Mitgliedschaft ist für Sie richtig, wenn Sie bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen, um sich weiterzuentwickeln

von den Erfahrungen anderer profitieren möchten

Erfolg wollen, aber nicht bereit sind, für Profit ihre Werte zu verraten

unser Motto leben: „Mach es!“ Lernen Sie impulse 30 Tage kostenlos als Gast kennen. Jetzt mehr erfahren Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen