Im Oktober 2024 treten neue Gesetze in Kraft, die Unternehmen wie Privatleute betreffen. Die wichtigste Neuregelung gilt für Autofahrer. Ein Überblick.

24. September 2024, 11:09 Uhr , von Mona Eichler und Andreas Kurz

Diese Gesetzesänderungen im Oktober 2024 sollten Sie kennen. © impulse

// Set the width of the caption to the width of the image ?>