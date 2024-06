Lieber Chef, ich kündige. Gesendet von meinem iPhone

Warum für eine Kündigung des Arbeitsvertrags nur die Schriftform gültig ist, wie Arbeitgeber rechtssicher kündigen und wie Sie reagieren sollten, wenn Mitarbeitende ihre Kündigung per Mail schicken.

Die Kündigung eines Arbeitsvertrags per Mail versenden? Keine gute Idee. © Getty Images / Charday Penn / E+

// Set the width of the caption to the width of the image ?>