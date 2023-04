Manchmal kommt alles zusammen. Dann überlagern sich vielfältige Krisen – so wie zuletzt mit der Corona-Pandemie, dem Krieg, den zerbrochenen Lieferketten, hochschießenden Energiepreisen und der Inflation.

In solchen schwierigen Situationen kommt es darauf an, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern Weichen zu stellen: Wie lässt sich das Geschäftsmodell weiterentwickeln? Was kann ich tun, um das Team zusammenzuhalten? Und wie sorge ich dafür, dass ich selbst nicht an Kraft verliere?

Auf der Suche nach herausragenden Beispielen hat das impulse-Team auf der 1200-Kilometer-Strecke von Freiburg bis nach Greifswald Station bei zehn Unternehmen gemacht – vom Start-up bis zum Milliardenkonzern. Abends gab es Diskussionsrunden mit Unternehmern, Wissenschaftlerinnen und Mitgliedern aus dem impulse-Netzwerk.

Neben Filmen zu den zehn Stationen, einem Podcast und dem aktuellen impulse-Kompakt-Heft, das sich der Jetzt-erst-recht-Initiative widmet, ist jetzt auch der 14-minütige Tourfilm live: ein Blick hinter die Kulissen der Deutschlandtour.

Hier können Sie den Film der Jetzt-erst-recht-Initiative sehen: