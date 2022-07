Ende des vergangenen Jahres stand Bäckermeister Niklas Dwenger kurz davor, das Sortiment des eigenen Betriebs einzudampfen. Denn von seinen 13 Mitarbeitern in der Produktion waren drei ausgeschieden.

Dwenger war da gerade dabei, das gleichnamige Familienunternehmen mit fünf Filialen in Pinneberg und Relling in dritter Generation zu übernehmen. Und wusste: neue Teammitglieder würden schwer zu finden sein. „Die Jüngeren achten viel stärker auf eine Work-Life-Balance. Da haben Sie als Bäckerei mit all der Nacht- und Wochenendarbeit keine guten Karten im Kampf um gutes Personal.“

Doch Dwenger fand eine Lösung – ohne das Angebot in der Auslage verkleinern zu müssen.

Sie wollen weiterlesen? Jetzt impulse-Mitglied werden Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen impulse bietet ein Netzwerk und Know-how für Unternehmerinnen und Unternehmer. Die impulse-Mitgliedschaft ist für Sie richtig, wenn Sie bereit sind, Ihre Komfortzone zu verlassen, um sich weiterzuentwickeln

von den Erfahrungen anderer profitieren möchten

Erfolg wollen, aber nicht bereit sind, für Profit ihre Werte zu verraten

unser Motto leben: „Mach es!“ Lernen Sie impulse 30 Tage kostenlos als Gast kennen. Jetzt mehr erfahren Sie sind bereits impulse-Mitglied? Hier kostenlos weiterlesen