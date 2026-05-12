Anti-Marketing
Sag ehrlich, dass du ­scheiss Preise verlangst – und ­verkaufe mehr

Das Produkt ist teuer und unnütz: Als Werbebotschaft scheint das undenkbar. Ein Online-Händler wirbt trotzdem damit – und hat Erfolg. Was du daraus lernen kannst.

12. Mai 2026, 06:34 Uhr, von Christoph Henn
Kundenkommunikation Vertrieb
Kommentieren
Schriftzug "Anti" in rot-gelb auf lila Hintergrund.
Wer bewusst gegen Marketingregeln verstößt, erzeugt Aufmerksamkeit.
© Vladimir Ivankin / Getty Images Plus

Das Video auf Instagram zeigt einen Mann mit zurückgegeltem Haar und Bart. Er bereitet in einem Lager ein Paket mit zwölf Paar Socken für den Versand vor. „Mark, mit dieser Investition hast du ordentlich Geld verbrannt!“, sagt er und fügt kopfschüttelnd hinzu: „300 Euro für Socken. Kauft doch lieber bei Uniqlo, da kostet ein Dreierpack 13 Euro.“

Der Mann heißt Anton Urschumzew und ist Gründer des Labels für Herrenbekleidung und -accessoires Glazomer in Hannover. Nicht nur in diesem Video macht er seine teuren Produkte vor laufender Kamera nieder. Der Unternehmer veröffentlicht verschiedene Posts, in denen er Kunden unvernünftige Käufe unterstellt oder die Schwächen der Produkte betont, wenn sich zum Beispiel ein Kunde über die Qualität der 25 Euro teuren Socken beschwert. Dann heißt es: „Sie sind extra so gebaut, dass nach 24 Stunden die Naht aufgeht und deine Zehennägel rausgucken können.“

Sein „Reich und Schön“-Versand kostet 59,99 Euro, bietet gegenüber der Standardvariante aber keinen Mehrwert – laut Urschumzew „der exklusivste und unnötigste Versand, den es gibt“. Und zum Black Friday, wenn andere Händler mit Rabatten locken, verdoppelt Glazomer eine Woche lang die „Scheißpreise“, wie er sagt. Was bezweckt er damit?

Du möchtest weiterlesen?
impulse+ icon Anmelden
impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle impulse+ icon-Inhalte zugreifen.
impulse+ icon impulse-Mitglied werden
  • impulse-Magazin
  • alle impulse+ icon-Inhalte
  • digitales Unternehmer-Forum
  • exklusive Mitglieder-Events
  • und vieles mehr …
Jetzt Mitglied werden
In eigener Sache
Souverän führen im KI-Wandel
Online-Workshop (Für Führungskräfte)
Souverän führen im KI-Wandel
Orientierung geben. Widerstände lösen. Dein Team zu KI-Pionieren machen.
Jetzt 200 € sparen
Mehr lesen über
Kundenkommunikation Vertrieb
Portrait Foto der Unternehmerin Céline Flores Willers. Sie trägt einen weißen Blazer und verschränkt die Arme und lächelt in die Kamera.
Erfolgreiche B2B-Call-Strategie
10 Learnings aus mehr als 1000 B2B-Sales-Calls
Die Unternehmerin Céline Flores Willers berät Topmanager bei ihrer LinkedIn-Strategie. Sie verrät, welche Faktoren über Absprung oder Abschluss entscheiden – und teilt ihre Erfolgstipps für B2B-Calls.
Silhouette von einem Roboterkopf und Sprechblasen
KI im Kundenkontakt
Chatbots, Voicebots, Dialer: Geschäftsturbo oder Kundenschreck?
KI kann Service und Vertrieb entlasten. Aber nur, wenn sie richtig eingesetzt wird. Worauf du achten solltest, wenn Bots Kontakt zu Kunden haben. Und wann besser der Mensch übernehmen sollte.
Schriftzug "Schluss machen." auf rotem Hintergrund.
Trennung von Kunden
Bei diesen 5 Alarmzeichen solltest du dich von Kunden trennen
Kunden können anstrengend und unprofitabel sein. Um dein Unternehmen zu schützen, führt manchmal kein Weg an einer Trennung vorbei. Wann du Schluss machen solltest.
Beliebte FAQs und Anleitungen aus den 6 Feldern unternehmerischer Herausforderungen