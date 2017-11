Sie finden keine geeigneten Bewerber für offene Stellen? Dann suchen Sie vielleicht Mitarbeiter mit einem Engpassberuf. Welche Berufe besonders von Fachkräftemangel betroffen sind.

Ist Fachkräftemangel nur ein Märchen – oder gibt es ihn wirklich? Dieser Frage ist das Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) nachgegangen. Für ihre Studie blickten die Forscher nicht in die Zukunft, sondern in die Vergangenheit: Sie analysierten, wie viele offene Stellen in einem Berufsfeld gemeldet waren und wie viele Arbeitslose dem gegenüberstanden.

Das Ergebnis ist alarmierend: In fast jedem sechsten Beruf in Deutschland fehlt es an Fachkräften. In 96 von 619 Berufen reichte die Zahl der registrierten Arbeitslosen nicht aus, um alle offenen Stellen zu besetzen.

Bildergalerie: Diese 10 Berufe leiden am stärksten unter Fachkräftemangel

Unter den betroffenen Berufen sind besonders viele männertypische Jobs im naturwissenschaftlich-technischen Bereich, etwa im Maschinenbau, in der Informatik oder in der Elektrotechnik. Fast alle frauentypischen Berufe mit besonders vielen unbesetzten Stellen gehören zum Berufsfeld Gesundheit, Soziales und Bildung.

Mehr zum Thema Fachkräftemangel lesen Sie in der impulse-Ausgabe 9/15: „Wo bist du? So finden Sie die besten Mitarbeiter“

Mitglieder im impulse-Netzwerk erhalten die neueste Ausgabe jeden Monat nach Hause geliefert. Und über die impulse-App für iOS- und Android-Geräte können Sie die neuen Ausgaben bequem auf Tablet oder Smartphone lesen.