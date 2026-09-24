Was macht uns Menschen aus?

Künstliche Intelligenz übernimmt rasant Leistungen, die wir Maschinen bislang nicht zutrauten – und macht Wettbewerbsvorteile zunichte. Zeit, sich neu zu orientieren

Es gibt einen eigenartigen Moment im Umgang mit KI. Man gibt ChatGPT oder Claude eine Aufgabe, die man selbst gut beherrscht: einen Text gliedern, eine Strategie prüfen, einen Sachverhalt auseinandernehmen. Man erwartet einen brauchbaren Entwurf. Und dann? Ist das Ergebnis so gut, dass plötzlich die Frage aufkommt: Was genau war noch einmal das, was mich auszeichnet?

Dass Maschinen stärker, schneller und präziser als Menschen wurden, daran haben wir uns gewöhnt. Uns blieb ja ein sicherer Rückzugsraum: Sollen Maschinen doch Tonnen bewegen und Milliarden Zahlen verrechnen: Denken, schreiben, erfinden, beraten – das waren wir. Ausgerechnet da wird es nun eng.

Intelligenz wird zur Billig-Ressource

OpenAI-Chef Sam Altman hat diese Entwicklung auf eine provozierende Formel gebracht: Intelligenz, so seine Vision, werde bald so billig, dass es sich kaum noch lohne, ihren Verbrauch zu messen. Ob die Maschine dabei wirklich „denkt“, ist für die Wirkung zunächst zweitrangig. Es reicht, dass sie Ergebnisse hervorbringt, für die bislang menschliche geistige Arbeit nötig war.

Vielleicht werden die Debatten auch deshalb so heftig geführt: KI rührt an etwas, worauf viele ihren Selbstwert gründen. Unter Autoren, Filmemachern, Künstlern und Journalisten wirkt ein Teil der Auseinandersetzung wie ein Rückzugsgefecht. Die britische Society of Authors hat im März ein „Human Authored“-Siegel für Bücher eingeführt.

Seit August versieht Anthropic Texte neuer Claude-Modelle mit unsichtbaren, maschinenlesbaren Wasserzeichen. Und die europäische KI-Verordnung verlangt ebenfalls, bestimmte KI-generierte oder manipulierte Inhalte kenntlich zu machen.

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All diese Kennzeichnungen erzählen dieselbe Geschichte: Am Ergebnis lässt sich immer schwerer erkennen, ob es von Mensch oder Maschine stammt. Das ist in gewisser Weise eine Kapitulation vor der Austauschbarkeit des Ergebnisses.

Natürlich kann der Entstehungsprozess selbst einen Wert haben: Eine Autobiografie ist nicht bloß eine Ansammlung guter Sätze. Bei einer Marktanalyse dagegen zählt vor allem das Ergebnis. Menschengemacht ist eben kein Qualitätssiegel an sich. Genau darin liegt die Zumutung.

Was KI inzwischen kann, trifft uns im Kern

Sigmund Freud sprach einst von den „Kränkungen“ der Menschheit: Kopernikus nahm uns die Vorstellung, im Mittelpunkt des Universums zu stehen. Charles Darwin zeigte, dass der Mensch Teil der Evolution und kein Geschöpf außerhalb der Natur ist.

Und Freud stellte infrage, dass wir angesichts unserer Triebe Herr im eigenen Haus sind. Vielleicht erleben wir gerade eine weitere Kränkung: Ergebnisse geistiger Arbeit sind nicht mehr zwingend an Menschen gebunden.

Was individuell unser Selbstbild erschüttert, greift auf Unternehmensebene Wettbewerbsvorteile an. Auch Unternehmer erzählen sich, was sie unverwechselbar macht: Expertise, Marktkenntnis, Software, persönliche Beratung. Aber was davon ist tatsächlich einzigartig? Und was war bislang nur schwer, langsam oder teuer zu reproduzieren? Mit KI lässt sich all dies sehr viel einfacher kopieren.

Nicht alle Schutzwälle fallen: Starke Marken, Patente, exklusive Daten oder über Jahre gewachsenes Vertrauen lassen sich nicht herbeiprompten. Aber manche vermeintlich unüberwindbare Mauer verliert gerade ihre Bedeutung.

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Wo ist der Mensch der KI überlegen?

Die naheliegende Rettung lautet dann, auf das „Menschliche“ zu setzen – auf persönliche Beratung, Vertrauen und Beziehungen. Nur: Ist das wirklich ein sicherer Rückzugsraum?

Eine mittelmäßige Beratung wird nicht dadurch besser, dass sie von einem Menschen stammt. Ein Verkäufer, der schlecht zuhört, bleibt ein schlechter Verkäufer.

Und KI kann längst geduldig reagieren, sich erinnern, individualisieren und ist jederzeit verfügbar. Die einfache Gleichung Maschine = Information, Mensch = Beziehung trägt also nicht mehr. Wenn aber selbst das Persönliche kein sicherer Schutzwall mehr ist – was bleibt?

Wie wir die KI Nutzen, Widerspruch zu organisieren

Vielleicht müssen wir genauer unterscheiden: Wichtiger werden Urteilskraft, Verantwortung und tiefgehende Beziehungen: unter Unsicherheit entscheiden, für Konsequenzen einstehen, Vertrauen und Verbindlichkeit schaffen.

Kann ausgerechnet KI uns helfen, darin besser zu werden? Bislang behandeln wir sie meist wie eine Produktionsmaschine: Schreib mir das. Fasse das zusammen. Programmiere mir eine Anwendung. Mach es! Das spart Zeit und Geld.

Interessanter wird es dort, wo KI nicht nur Arbeit übernimmt, sondern unser Denken herausfordert. Wenn man sich seine Strategie nicht bestätigen, sondern angreifen lässt.

Wenn man einen Wettbewerber entwerfen lässt, der das eigene Unternehmen vom Markt verdrängen könnte. Oder man vor einem schwierigen Gespräch fragt: „Welchen Anteil an diesem Konflikt blende ich selbst aus?“ Dann wird KI vom willfährigen Assistenten zum wertvollen Sparringspartner.

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Allerdings geschieht das nicht automatisch. Sprachmodelle neigen dazu, uns nach dem Mund zu reden. Wer Widerspruch will, muss ihn organisieren: Behandle meine Aussage als Hypothese. Suche Gegenbelege. Welche Alternativen gibt es? Und woran würde ich erkennen, dass ich falschliege?

Darin liegt eine der interessantesten Möglichkeiten der KI: etwas zu organisieren, was in Unternehmen erstaunlich selten ist – Widerspruch. Ein Advocatus Diaboli. Institutionalisierter Widerspruch, jederzeit verfügbar.

Vielleicht besteht die eigentliche Kränkung durch KI am Ende gar nicht darin, dass Maschinen Dinge können, die wir für menschlich hielten. Vielleicht liegt sie darin, dass sie uns zwingt, uns von einigen bequemen Illusionen zu verabschieden: Was an unserem Wissen war wirklich besonders? Was an unserer Beratung? Was an unseren Beziehungen? Was an unserem Unternehmen?

Die KI nimmt uns diese Frage nicht ab. Sie macht es nur schwieriger, ihr auszuweichen.