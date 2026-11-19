Ob das Firmen erfolgreicher macht, wollten Forschende der US-Universitäten Harvard, Berkeley und Columbia wissen. Für ihre im ­ Juli 2026 erschienene Studie machten sie 2023 ein Experiment mit 640 Inhaberinnen und ­Inhabern kleiner Firmen in Kenia, meist junge Kleinstbetriebe wie Imbissstände, Geflügel­farmen oder Internetcafés.

Das Land bot sich an: Viele Menschen ­führen dort kleine Betriebe, und Whatsapp ist weit verbreitet. Eine Hälfte bekam Zugang zu einem eigens für die Untersuchung entwickelten KI-Berater, der auf OpenAIs GPT-4 basierte und auf die Situation kleiner kenianischer Unternehmen zugeschnitten war.

Die Unternehmerinnen und Unternehmer konnten ihn zu Preisen, Werbung, Finanzierung, Wachstum oder anderen Problemen ­ihres Betriebs befragen. Die andere Hälfte erhielt statt einer KI gewöhnliche Schulungs­unterlagen zur Unternehmensführung. Welche Gruppe würde besser abschneiden?

KI macht Gute besser, Schlechte schlechter

Das Ergebnis: Im Durchschnitt entwickelten sich Umsatz und Gewinn der Firmen mit KI-­Berater nicht nachweisbar besser als in der Kontrollgruppe.

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Doch hinter diesem Nullergebnis verbarg sich ein auffälliger Unterschied: Bei Unter­nehmen, die schon vor dem Experiment zur schwächeren Hälfte gehört hatten, verschlechterte sich die Performance mit KI. Bei der zuvor stärkeren Hälfte dagegen war eine Verbesserung zu sehen.

Wie konnte derselbe KI-Berater den einen ­offenbar schaden und den anderen nutzen?

Die Forschenden sahen sich die Resultate ­näher an und erkannten: Nicht die Fragen an die KI waren entscheidend, sondern welche ihrer Vorschläge die Unternehmerinnen und Unternehmer annahmen und tatsächlich umsetzten. Die stärkere Gruppe setzte häufiger auf Maß­nahmen, die zum eigenen Betrieb passten; die schwächere eher auf allgemeinere Empfehlungen. Das verdeutlicht: Nur wer KI-Rat richtig einordnen kann, hat bessere Chancen, davon zu profitieren – laut Studie gilt das nicht nur in Kenia.

Der Psychologe Markus Langer, Professor an der Universität Freiburg, forscht seit Jahren zu Entscheidungsprozessen mit KI-Unterstützung. Erfolgsentscheidend, sagt er, sei „das ­Zusammenspiel aus menschlichen und maschinellen Fähigkeiten und der Situation, in der sie aufeinandertreffen“.

Worauf dabei zu achten ist:

KI-Ratschläge kritisch einordnen

Das Kenia-Experiment zeigte eines: Am Prompten lag es nicht. Egal, ob bessere oder schlechtere Performance vor dem Feldversuch, die ­Unternehmerinnen und Unternehmer stellten ähnlich viele Fragen, wollten Auskünfte zu ähnlichen Themen und bekamen vergleichbare Empfehlungen.

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„Der Unterschied lag darin, welche Rat­schläge sie tatsächlich umsetzten“, stellten die Forschenden fest. Die KI lieferte eine Mischung aus allgemeinen und sehr konkreten Vorschlägen. Betriebsinhaber mit zuvor niedriger Performance setzten häufiger auf Aktionen wie Rabatte oder Werbung. Die stärkere Gruppe ging eher Veränderungen an, die auf die eigene Firma sehr genau zugeschnitten waren.

Dem Bot nicht blind vertrauen

Die US-Wissenschaftler zogen daraus einen Schluss: Sind die unternehmerischen Fragen weit gefasst, also wenig klar umrissen, reicht es nicht aus, guten Rat angeboten zu bekommen. Man muss in der Lage sein zu erkennen, welcher davon zur eigenen Situation passt.

Das gilt umso mehr, weil an dieser Stelle ­Psychologie ins Spiel kommt. Die KI empfiehlt einen Rabatt und begründet nachvollziehbar, warum er neue Kunden bringen könnte. Was spricht dagegen, dem Rat zu folgen?

Psychologe Langer sagt, wer Hilfe bei Entscheidungen sucht, sei häufig gerade deshalb empfänglich dafür, weil er selbst unsicher ist. Gleichzeitig wirkt die KI kompetent. „Je unsicherer ich mich fühle, desto wahrscheinlicher verlasse ich mich auf die KI“, sagt Langer.

Kommt eine überzeugende Begründung hinzu, kann dieses Vertrauen in die Maschine weiter wachsen – selbst wenn die Tipps falsch sind. Forscher sprechen von Automation Bias: der Neigung, automatisierten Empfehlungen zu stark zu vertrauen. „Dann denke ich vielleicht selber auch zunehmend weniger darüber nach, ob das jetzt eine gute Idee ist“, sagt Langer.

Eine gute Begründung kann also Sicherheit vermitteln, ohne die Entscheidung tatsächlich besser zu machen.

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Die Art der Entscheidung berücksichtigen

Wichtig ist daher, sich darüber im Klaren zu sein, was die KI leisten soll. Bei einer klaren, überprüfbaren Aufgabe kann sie Wissen liefern, das dem Menschen fehlt. Bei einer offenen unternehmerischen Entscheidung genügt das nicht. Dann muss jemand einschätzen, welche Informationen zählen, welcher Vorschlag zum Betrieb passt und welches Risiko ver­tretbar ist.

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Eigenes Wissen und Erfahrung sind in diesem Fall unabdingbar. „Wenn ich keine eigene Expertise habe, wie soll ich denn sagen können, ob etwas gut ist oder nicht gut ist?“, sagt Experte Langer.

Daraus ergeben sich zwei zentrale Fragen: