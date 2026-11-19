Inhalt: Darum geht's in diesem Beitrag
Das Angebot erscheint verlockend: ein Unternehmensberater, jederzeit erreichbar, kostenlos und nur eine Whatsapp-Nachricht entfernt.
Ob das Firmen erfolgreicher macht, wollten Forschende der US-Universitäten Harvard, Berkeley und Columbia wissen. Für ihre im Juli 2026 erschienene Studie machten sie 2023 ein Experiment mit 640 Inhaberinnen und Inhabern kleiner Firmen in Kenia, meist junge Kleinstbetriebe wie Imbissstände, Geflügelfarmen oder Internetcafés.
Das Land bot sich an: Viele Menschen führen dort kleine Betriebe, und Whatsapp ist weit verbreitet. Eine Hälfte bekam Zugang zu einem eigens für die Untersuchung entwickelten KI-Berater, der auf OpenAIs GPT-4 basierte und auf die Situation kleiner kenianischer Unternehmen zugeschnitten war.
Die Unternehmerinnen und Unternehmer konnten ihn zu Preisen, Werbung, Finanzierung, Wachstum oder anderen Problemen ihres Betriebs befragen. Die andere Hälfte erhielt statt einer KI gewöhnliche Schulungsunterlagen zur Unternehmensführung. Welche Gruppe würde besser abschneiden?
KI macht Gute besser, Schlechte schlechter
Das Ergebnis: Im Durchschnitt entwickelten sich Umsatz und Gewinn der Firmen mit KI-Berater nicht nachweisbar besser als in der Kontrollgruppe.
Doch hinter diesem Nullergebnis verbarg sich ein auffälliger Unterschied: Bei Unternehmen, die schon vor dem Experiment zur schwächeren Hälfte gehört hatten, verschlechterte sich die Performance mit KI. Bei der zuvor stärkeren Hälfte dagegen war eine Verbesserung zu sehen.
Wie konnte derselbe KI-Berater den einen offenbar schaden und den anderen nutzen?
Die Forschenden sahen sich die Resultate näher an und erkannten: Nicht die Fragen an die KI waren entscheidend, sondern welche ihrer Vorschläge die Unternehmerinnen und Unternehmer annahmen und tatsächlich umsetzten. Die stärkere Gruppe setzte häufiger auf Maßnahmen, die zum eigenen Betrieb passten; die schwächere eher auf allgemeinere Empfehlungen. Das verdeutlicht: Nur wer KI-Rat richtig einordnen kann, hat bessere Chancen, davon zu profitieren – laut Studie gilt das nicht nur in Kenia.
Der Psychologe Markus Langer, Professor an der Universität Freiburg, forscht seit Jahren zu Entscheidungsprozessen mit KI-Unterstützung. Erfolgsentscheidend, sagt er, sei „das Zusammenspiel aus menschlichen und maschinellen Fähigkeiten und der Situation, in der sie aufeinandertreffen“.
Worauf dabei zu achten ist:
KI-Ratschläge kritisch einordnen
Das Kenia-Experiment zeigte eines: Am Prompten lag es nicht. Egal, ob bessere oder schlechtere Performance vor dem Feldversuch, die Unternehmerinnen und Unternehmer stellten ähnlich viele Fragen, wollten Auskünfte zu ähnlichen Themen und bekamen vergleichbare Empfehlungen.
„Der Unterschied lag darin, welche Ratschläge sie tatsächlich umsetzten“, stellten die Forschenden fest. Die KI lieferte eine Mischung aus allgemeinen und sehr konkreten Vorschlägen. Betriebsinhaber mit zuvor niedriger Performance setzten häufiger auf Aktionen wie Rabatte oder Werbung. Die stärkere Gruppe ging eher Veränderungen an, die auf die eigene Firma sehr genau zugeschnitten waren.
Dem Bot nicht blind vertrauen
Die US-Wissenschaftler zogen daraus einen Schluss: Sind die unternehmerischen Fragen weit gefasst, also wenig klar umrissen, reicht es nicht aus, guten Rat angeboten zu bekommen. Man muss in der Lage sein zu erkennen, welcher davon zur eigenen Situation passt.
Das gilt umso mehr, weil an dieser Stelle Psychologie ins Spiel kommt. Die KI empfiehlt einen Rabatt und begründet nachvollziehbar, warum er neue Kunden bringen könnte. Was spricht dagegen, dem Rat zu folgen?
Psychologe Langer sagt, wer Hilfe bei Entscheidungen sucht, sei häufig gerade deshalb empfänglich dafür, weil er selbst unsicher ist. Gleichzeitig wirkt die KI kompetent. „Je unsicherer ich mich fühle, desto wahrscheinlicher verlasse ich mich auf die KI“, sagt Langer.
Kommt eine überzeugende Begründung hinzu, kann dieses Vertrauen in die Maschine weiter wachsen – selbst wenn die Tipps falsch sind. Forscher sprechen von Automation Bias: der Neigung, automatisierten Empfehlungen zu stark zu vertrauen. „Dann denke ich vielleicht selber auch zunehmend weniger darüber nach, ob das jetzt eine gute Idee ist“, sagt Langer.
Eine gute Begründung kann also Sicherheit vermitteln, ohne die Entscheidung tatsächlich besser zu machen.
Die Art der Entscheidung berücksichtigen
Wichtig ist daher, sich darüber im Klaren zu sein, was die KI leisten soll. Bei einer klaren, überprüfbaren Aufgabe kann sie Wissen liefern, das dem Menschen fehlt. Bei einer offenen unternehmerischen Entscheidung genügt das nicht. Dann muss jemand einschätzen, welche Informationen zählen, welcher Vorschlag zum Betrieb passt und welches Risiko vertretbar ist.
Eigenes Wissen und Erfahrung sind in diesem Fall unabdingbar. „Wenn ich keine eigene Expertise habe, wie soll ich denn sagen können, ob etwas gut ist oder nicht gut ist?“, sagt Experte Langer.
Daraus ergeben sich zwei zentrale Fragen:
- Welche Rolle sollte KI bei welcher Entscheidung übernehmen? Dazu findest du eine Übersicht in der Tabelle unten.
- Wie lässt sich eine komplexe unternehmerische Entscheidung so mit einem Chatbot vorbereiten, dass sie das eigene Urteil unterstützt, statt es zu ersetzen? Eine Anleitung in 6 Schritten dafür findest du am Ende des Artikels.
Welche Rolle soll die KI einnehmen?
Zwei Grundragen helfen bei der Einordnung: Wie klar ist die Entscheidung umrissen? Und wie schnell kann ich prüfen, wie die getroffene Entscheidung wirkt? Je offener die Frage und je schwerer die Wirkung überprüfbar ist, desto weniger sollte KI eine Lösung vorgeben.
|Ich kann schnell prüfen, ob die Entscheidung wirkt
|Ich kann nur schwer prüfen, ob die Entscheidung wirkt
|Die Entscheidung ist klar umrissen
KI arbeitet zu: KI kann Optionen sortieren, Formulierungen entwickeln oder Daten strukturieren. Prüfe das Ergebnis fachlich, bevor du es nutzt. Beispiel: „Welche drei Angebotsvarianten testen wir für unsere neue Wartungsleistung?“
KI recherchiert und rechnet: Lasse dir KI Quellen, Annahmen und Szenarien offenlegen. Stütze deine Entscheidung zusätzlich auf eigene Daten und gegebenenfalls externe Expertise. Beispiel: „Rechnet sich der Kauf dieser Maschine in den nächsten fünf Jahren?“
|Die Entscheidung ist offen und hängt stark vom Kontext ab
KI liefert Ideen: Lass die KI mehrere Wege entwickeln. Entscheide dich dann für einen kleinen, messbaren Versuch statt für eine große Umstellung. Beispiel: „Über welchen Vertriebskanal gewinnen wir neue Gewerbekunden?“
KI sucht den Widerspruch: Nutze KI, um Annahmen, Alternativen und blinde Flecken sichtbar zu machen. Beziehe Kundenwissen, Fachleute und eigene Erfahrung ein. Beispiel: „Sollten wir ein neues Geschäftsfeld aufbauen?“
So nutzt du KI als Sparringspartner
Der Chatbot kann dir helfen, Ideen zu entwickeln und deine Vorhaben kritisch zu hinterfragen. Überlasse dem Chatbot nicht das Nachdenken. Lass dich aber von der KI unterstützen.
Gib ihm dafür zuerst ein kurzes Briefing: Worum geht es? Was willst du erreichen? Welche Informationen, Grenzen und Erfahrungen sind wichtig?
Formuliere deine eigene Idee anschließend in einem Satz, zum Beispiel: „Ich überlege, unseren Vertrieb über Partner auszubauen, weil wir damit schneller neue Regionen erreichen könnten.“ Diese Idee prüfst du dann gemeinsam mit der KI.
Für neue Ideen:
- „Welche unterschiedlichen Wege gibt es, um dieses Ziel zu erreichen?“
- „Welche Alternative würde jemand mit einer ganz anderen Perspektive vorschlagen?“
- „Welche Chancen und Risiken haben die einzelnen Optionen?“
Für Gegenrede zu deiner Idee:
- „Welche Annahmen stecken in meiner Idee – und welche davon könnten falsch sein?“
- „Welche drei starken Gründe sprechen gegen dieses Vorgehen?“
- „Welche Informationen fehlen, bevor ich entscheiden kann?“
Nutze die Antworten als Anregung und Widerspruch, nicht als fertiges Urteil. Prüfe wichtige Behauptungen mit eigenen Zahlen, Erfahrungen und Gesprächen im Betrieb. So hilft dir KI, bessere Fragen zu stellen und blinde Flecken zu entdecken.
Die KI wird zum Berater in 6 Schritten
Richtig genutzt können Chatbots wertvolle Empfehlungen für die Unternehmensführung geben. Du solltest der KI alle relevanten Informationen bereitstellen und stets kritisch bleiben.
Die US-Wissenschaftler Nicholas Otis, Rowan Clarke, Solène Delecourt und Rembrandt Koning haben, basierend auf ihrem groß angelegten Experiment mit kenianische Unternehmern, in einem Artikel in der MIT Sloan Management Review beschrieben, wie Inhaberinnen und Inhaber von Firmen KI als Berater nutzen können. Daraus ergibt sich ein Prozess in diesen sechs Schritten:
1. Das Problem klären
Darum geht’s: Die KI kann nur passend beraten, wenn klar ist, worüber entschieden werden soll.
Das ist zu tun: Stelle die eigentliche Entscheidungsfrage – und liefere den nötigen Kontext mit. Bei „Sollen wir die Preise senken?“ gehören etwa bisherige Preise, Deckungsbeiträge, Wettbewerb, Kundengruppe, Auslastung und gewünschte Marge dazu.
Darauf kommt es an: Die KI muss die Bedingungen kennen, unter denen eine Empfehlung sinnvoll wäre. Fehlen diese Informationen, kann selbst eine plausibel klingende Antwort am Betrieb vorbeigehen.
2. Lösungen durchspielen
Darum geht’s: Die KI soll nicht vorschnell eine einzige Lösung liefern, sondern verschiedene Handlungsmöglichkeiten sichtbar machen.
Das ist zu tun: Lass mehrere Optionen mit Vor- und Nachteilen entwickeln und vertiefe die aussichtsreichsten. Bei rückläufigem Absatz könnte die KI etwa Preissenkung, neues Angebot und gezielte Kundenansprache vergleichen.
Darauf kommt es an: Prüfe echte Alternativen, statt dich von der erstbesten plausiblen Idee auf einen Weg festlegen zu lassen. Zur Erinnerung: Im Kenia-Experiment griffen gerade die schwächeren Betriebe zu Rabatten.
3. Eine Option wählen
Darum geht’s: Jetzt muss entschieden werden, welche Vorschläge tatsächlich zum Betrieb passen.
Das ist zu tun: Prüfe die Optionen mit Fach- und Erfahrungswissen. Soll etwa ein unerfahrener Einkäufer zwischen Lieferanten wählen, kann er die KI-Auswertung mit einer erfahrenen Kollegin besprechen.
Darauf kommt es an: Entscheidend ist nicht, wie überzeugend die KI klingt. Im Beispiel kann die Kollegin etwa wissen, dass der günstigste Anbieter regelmäßig Lieferprobleme hat.
4. Entscheidung absichern
Darum geht’s: Vor der Umsetzung muss geklärt werden, ob die Entscheidung ausreichend geprüft ist.
Das ist zu tun: Kontrolliere zentrale Annahmen, Risiken, mögliche Folgen und offene Informationen. Vor einer größeren Investition könnte eine Checkliste etwa verlangen: Kosten geprüft? Auslastung realistisch? Finanzierung geklärt? Fachliche Zweitmeinung nötig?
Darauf kommt es an: Je größer ein möglicher Schaden, desto gründlicher und unabhängiger sollte geprüft werden.
5. Im Kleinen testen
Darum geht’s: Eine vorläufig getroffene Entscheidung muss nicht sofort im gesamten Betrieb umgesetzt werden.
Das ist zu tun: Teste die gewählte Maßnahme, wenn möglich, zunächst begrenzt. Eine neue Preisstrategie könnte zum Beispiel vier Wochen lang nur für eine Produktgruppe gelten.
Darauf kommt es an: Lege vorher fest, woran du Erfolg oder Misserfolg erkennst – hier etwa an Absatz, Umsatz und Marge. Erst die tatsächlichen Ergebnisse entscheiden über eine breitere Umsetzung.
6. Ergebnisse prüfen
Darum geht’s: Unternehmen sollten erkennen, wo KI-Unterstützung dauerhaft funktioniert und wo sie Probleme verursacht.
Das ist zu tun: Prüft regelmäßig Nutzung und Folgen. Zeigt sich etwa bei mehreren KI-gestützten Einkaufsentscheidungen, dass Lieferzeiten zu wenig berücksichtigt wurden, sollte dieser Punkt künftig verbindlich geprüft werden.
Darauf kommt es an: Entscheidend sind die realen Ergebnisse. Wiederkehrende Fehler sollten in veränderte Regeln, Zuständigkeiten oder Prüfschritte münden.
Markus Langer ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität Freiburg. Einer seiner Forschungsschwerpunkte sind Entscheidungsprozesse mit KI-Unterstützung.