Inhalt: Darum geht's in diesem Beitrag
Angebote der Krankenkassen nutzen
Die gesetzlichen Krankenkassen bieten Unterstützung bei der Planung und Umsetzung betrieblicher Gesundheitsförderung an. Darunter fallen etwa Analyseleistungen (Arbeitssituationsanalyse oder Befragung von Mitarbeitenden) zur Bedarfsermittlung, Beratung, wie sich gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen und Führung gestalten lassen, sowie Hilfen, um präventive Maßnahmen im Unternehmensalltag zu verankern.
Interessierte Betriebe können sich an jede Krankenkasse wenden, bei der ein Teil ihrer Beschäftigten versichert ist.
Auf der Website der BGF Koordinierungsstelle können sich Unternehmen ebenfalls über die Unterstützungsmöglichkeiten informieren und direkt Kontakt aufnehmen.
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