BGM-Maßnahmen umsetzen
Alle fit? Wie du die Gesundheit deines Teams klug förderst – und Kosten sparst

Du willst die Gesundheit deiner Mitarbeitenden in den Fokus rücken? Diese Hebel helfen beim Einstieg ins Betriebliche Gesundheitsmanagement – von finanzieller Förderung bis zur praktischen Umsetzung.

29. April 2026, 11:52 Uhr, von Lena Kaltenbach, Redakteurin
Personalentwicklung
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Rückenansicht einer Person, die sich am Schreibtisch stretcht.
© Daisy-Daisy / iStock / Getty Images Plus / Getty Images

Angebote der Krankenkassen nutzen

Die gesetzlichen Krankenkassen bieten Unterstützung bei der Planung und Umsetzung betrieblicher Gesundheitsförderung an. Darunter fallen etwa Analyseleistungen (Arbeitssituationsanalyse oder Befragung von Mitarbeitenden) zur Bedarfsermittlung, Beratung, wie sich gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen und Führung gestalten lassen, sowie Hilfen, um präventive Maßnahmen im Unternehmensalltag zu verankern.

Interessierte Betriebe können sich an jede Krankenkasse wenden, bei der ein Teil ihrer Beschäftigten versichert ist.

Auf der Website der BGF Koordinierungsstelle können sich Unternehmen ebenfalls über die Unterstützungsmöglichkeiten informieren und direkt Kontakt aufnehmen.

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