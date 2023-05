„Der 8. Weg“ von Stephen R. Covey

Sein Buch „The Seven Habits of Highly Effective People“ war ein Weltbestseller und machte Stephen R. Covey zum Fixstern der Selbsthilfe-Literatur. Der 2012 verstorbene US-amerikanische Autor und Hochschullehrer beschäftigte sich aber auch mit Führung. In seinem Buch „Der 8. Weg“ zeigt er auf, dass der einzelne Mensch, sein Können und seine Potenziale im Mittelpunkt stehen sollten – statt Mitarbeiter nur als Kostenfaktoren zu sehen.

Lutz Penzel, Geschäftsführer der Firma Saniro Rohrinnensanierungen aus Bremen, hat den Titel empfohlen. Für ihn ist das Buch „die absolute Nr. 1.“ Bei der Lektüre sei ihm klargeworden: „Kochrezepte für gute Führung gibt es nicht. Es geht bei Führung und der Unternehmerrolle auch immer darum, sich selbst zu reflektieren und sich selbst zu begegnen.“ Dafür liefert Covey viele Anregungen.

Stephen R. Covey: „Der 8. Weg. Mit Effektivität zu wahrer Größe“, Gabal, 29,90 Euro.

„Ermutigende Führung“ von Winfried Berner, Regula Hagenhoff, Thomas Vetter und Meik Führing

Ein weiterer Tipp von impulse-Leser Lutz Penzel. Auch dieses Buch habe ihn geprägt. Das Autorenteam erklärt anschaulich, warum es für den Unternehmenserfolg entscheidend ist, Kompetenz und Selbstvertrauen von Mitarbeitern zu fördern – und wie Führungskräfte dieses Konzept der Ermutigung konkret umsetzen können. Die These: „Nicht den ängstlichen, mit Anreizen und einem scharfen Controlling zum Erfolg gepeitschten Unternehmen gehört die Zukunft, sondern den mutigen!“

Winfried Berner, Regula Hagenhoff, Thomas Vetter, Meik Führing: „Ermutigende Führung. Für eine Kultur des Wachstums“, Schäffer Poeschel, 52,99 Euro.

„Führen Leisten Leben“ von Fredmund Malik

Maliks Buch aus dem Jahr 2000 gilt als Klassiker der Management-Literatur – und hat auch mehr als 20 Jahre nach Erscheinen nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Der österreichische Wirtschaftswissenschaftler deckt darin unter anderem typische Fehler auf im Umgang mit Mitarbeitern, aber auch beim Selbstmanagement. Und er stellt Methoden vor, wie sich diese Fehler vermeiden lassen.

Der Buchtipp kommt von Klaus Marquardt, Geschäftsführer von Marquardt Dächer&Fassaden aus Waghäusel in Baden-Württemberg. Es sei eines der Bücher, das sein Denken nachhaltig beeinflusst habe. „Das war der Anfang der Veränderung für mich“, schreibt er.

Fredmund Malik: „Führen Leisten Leben. Wirksames Management für eine neue Welt“, Campus, 36 Euro.

„The Coaching Habit“ von Michael Bungay Stanier

Viele Führungskräfte reden gern – hören aber oft nicht aufmerksam zu, wenn Teammitglieder sprechen. Michael Bungay Stanier will das ändern. Der in Australien geborene Coach und Autor macht unmissverständlich klar: „Reden Sie weniger und fragen Sie mehr.“ In seinem Buch „The Coaching Habit“ stellt er Fragen vor, die helfen, mit Mitarbeitenden wirklich ins Gespräch zu kommen – um sie dauerhaft weiterzuentwickeln und zu motivieren. Empfohlen wurde das Buch von Markus Müller, Leiter IT, Prozesse und Organisation beim Maschinenbauunternehmen Supfina Grieshaber in Wolfach.

Michael Bungay Stanier: „The Coaching Habit. Reden Sie weniger und fragen Sie mehr. Wie Sie mit Fragen führen und dabei das Potenzial Ihrer Mitarbeiter entfesseln“, Vahlen, 19,80 Euro.

„Werteorientierte Führungskultur“ von Rainer Kinast

Rainer Kinast ist Theologe, Psychotherapeut und Geschäftsführer einer Pflegeorganisation. Er leitete außerdem 13 Jahre lang den Zentralbereich Wertemanagement bei einem Verbund von Ordenskrankenhäuser und gemeinnützigen Gesundheitseinrichtungen.

„Ein Mann der Praxis“, sagt Thomas Zimmermann aus Berlin, der uns den Buchtipp schickte. Zimmermanns Beratungsunternehmen Synthesis ist spezialisiert auf Personalentwicklung und Managementcoaching. Warum er das Buch auch gern seinen Kunden empfiehlt? „Kinast schildert an Beispielen, wie man eine wirksame wertebasierte Führungskultur in Unternehmen einführen kann. Ein Muss für alle, die Purpose ernst meinen und es nicht als Schlagwort missbrauchen.“

Rainer Kinast: „Werteorientierte Führungskultur. Theorie und praktische Umsetzung“, Lambertus, 27 Euro.