5 Wachstumsprobleme – und wie Unternehmen sie lösen

// Set the width of the caption to the width of the image ?>

Inhalt: Das erwartet Sie in diesem Artikel Den Markt bedienen

Profis einstellen

Ein tragbares Geschäftsmodell

Geldgeber finden

Schwung geben In Wachstumsphasen müssen Unternehmen Schwellen nehmen, um den nächsten Wachstumsschub auszulösen. Der amerikanische Autor Doug Tatum arbeitet in seinem Buch „No Man’s Land“ heraus, worauf ­Unternehmerinnen und Unternehmer sich fokussieren sollten. 1. Den Markt bedienen Ein Produkt skaliert. Doch dann beginnen die Probleme: Die Firma kann Versprechen gegenüber Kunden nicht mehr einhalten. Qualitätsprobleme treten auf. Wettbewerbsvorteile schwinden. Das Unternehmen hat seine Marktausrichtung verloren. In dieser Phase neigen Unternehmer dazu, den Ausweg in Innovationen zu suchen. Sie entwickeln neue Produkte, um den Ansprüchen wieder gerecht zu werden – und übersehen, dass sie selbst der Engpass sind: Sie können nicht mehr überall mitreden. Die ganze Firma muss in dem gut werden, worin die Person an der Spitze brilliert. Dafür muss ein Unternehmen sein Nutzenversprechen ergründen und die geeigneten Prozesse aufsetzen, um es zu erfüllen – ohne dass der Gründer oder die Gründerin überall beteiligt ist. Sie möchten weiterlesen? Anmelden -Inhalte zugreifen. impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle-Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin

impulse-Magazin

-Inhalte alle-Inhalte



digitales Unternehmer-Forum



exklusive Mitglieder-Events



und vieles mehr … Jetzt Mitglied werden

In Wachstumsphasen müssen Unternehmen Schwellen nehmen, um den nächsten Wachstumsschub auszulösen. Der amerikanische Autor Doug Tatum arbeitet in seinem Buch „No Man’s Land“ heraus, worauf ­Unternehmerinnen und Unternehmer sich fokussieren sollten. 1. Den Markt bedienen Ein Produkt skaliert. Doch dann beginnen die Probleme: Die Firma kann Versprechen gegenüber Kunden nicht mehr einhalten. Qualitätsprobleme treten auf. Wettbewerbsvorteile schwinden. Das Unternehmen hat seine Marktausrichtung verloren. In dieser Phase neigen Unternehmer dazu, den Ausweg in Innovationen zu suchen. Sie entwickeln neue Produkte, um den Ansprüchen wieder gerecht zu werden – und übersehen, dass sie selbst der Engpass sind: Sie können nicht mehr überall mitreden. Die ganze Firma muss in dem gut werden, worin die Person an der Spitze brilliert. Dafür muss ein Unternehmen sein Nutzenversprechen ergründen und die geeigneten Prozesse aufsetzen, um es zu erfüllen – ohne dass der Gründer oder die Gründerin überall beteiligt ist. .paywall-shader { position: relative; top: -250px; height: 250px; background: linear-gradient(to bottom, rgba(255, 255, 255, 0) 0%, rgba(255, 255, 255, 1) 90%); margin: 0 0 -250px 0; padding: 0; border: none; } Sie möchten weiterlesen? Anmelden impulse-Mitglieder können nach dem Anmelden auf alle -Inhalte zugreifen. Jetzt anmelden impulse-Mitglied werden impulse-Magazin alle -Inhalte digitales Unternehmer-Forum exklusive Mitglieder-Events und vieles mehr … Jetzt Mitglied werden