Mit jeder Weltkrise steigen die Energiekosten. Wer die Ausgaben für Energie dauerhaft senken will, muss Geld investieren. Die gute Nachricht: Dafür gibt es Fördermittel.

Eine Solaranlage auf dem Firmendach hilft das Unternehmen von steigenden Energiekosten unabhängig zu machen.

Durchschnittlich 1,75 Euro kostete der Liter Diesel am 28. Februar 2026 an deutschen Tankstellen. An diesem Tag begann der Iran-Krieg. Fünf Wochen später lag der Preis bei 2,45 Euro. Ein Finanzschock für alle Autofahrer und viele Unternehmen – zumal die Energiepreise in Deutschland ohnehin zu den höchsten in Europa gehören.

„Die Iran-Krise trifft die deutsche Wirtschaft hart“, sagte Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts, im April. Um die finanziellen Belastungen abzuschwächen, reduzierte die Bundesregierung zum 1. Mai 2026 die Steuern auf Kraftstoffe um bis zu 17 Cent.

Der sogenannte Tankrabatt war allerdings auf zwei Monate begrenzt und hilft nur Firmen mit hohem Diesel- und Benzinverbrauch wie Speditionen, Handwerksbetrieben und Fahrschulen.

„Damit ließen sich allenfalls kurzfristig ein paar Löcher stopfen“, sagt der Energieberater Klaus Kretzschmar aus Nürnberg. Er ist Mitglied im Kompetenzteam Gewerbe des Deutschen Energieberater-Netzwerks. Er empfiehlt Unternehmen, ihren Verbrauch zu senken und auf günstigere Energiequellen umzusteigen. „In vielen KMU gibt es enorme Einsparpotenziale“, sagt er. Firmen schrecken aber oft vor hohen Anschaffungskosten zurück, zum Beispiel für einen elektrischen Gabelstapler, einen effizienteren Ofen oder eine bessere Wärmedämmung.

Energiekosten mit Fördermitteln senken

Ob sich die Investition am Ende überhaupt lohnt, hängt oft von den Fördermitteln ab. Wer die passenden Programme kennt, kann mehrere Zehntausend Euro sparen. Klaus Kretzschmar betreut Unternehmen, die Teile ihrer Produktion elektrifizieren. Das entsprechende Förderprogramm richtet sich ausschließlich an kleine Unternehmen.

Anzeige Gehalts-Pflicht 2026: Was jetzt zu tun ist In KMU wurden Gehälter über Jahre individuell entwickelt und Systeme Schritt für Schritt erweitert. Genau das wird jetzt zur Herausforderung Hier lesen

Es gibt auch Programme, die mittelgroßen Unternehmen üppige Zuschüsse gewähren. So oder so: Entscheidend ist laut Klaus Kretzschmar, dass du die Förderung beantragst, bevor du investierst.

Sechs Fördertöpfe im Überblick, welche Voraussetzung du dafür erfüllen musst und wo du das Geld beantragen kannst.

Förderung 1: Elektrifizierung

Eine Schreinerei betreibt zwei Diesel-Gabelstapler. Infolge des Iran-Krieges sind die Betriebskosten massiv angestiegen. Der Inhaber denkt schon länger darüber nach, die alten Hubgeräte durch E-Gabelstapler zu ersetzen. Für die beiden Fahrzeuge plus Ladestation muss er mindestens 115.000 Euro investieren – doch rund 38.000 Euro kann er sich über einen neuen Zuschuss zurückholen, der speziell für kleine Unternehmen aufgelegt wurde.

Förderprogramm

EEW Modul 6 – Elektrifizierung von kleinen Unternehmen.

Was wird gefördert?

Anschaffung von Produktionsanlagen, die elektrisch oder mit erneuerbaren Energien betrieben werden, zum Beispiel elektrische Gabelstapler, Elektro-Backöfen, oder Umrüstung fossil betriebener Anlagen.

Höhe der Förderung

33 Prozent der Investitionskosten (bis zu 200.000 Euro).

Energiespareffekt

Eliminierung von Öl-, Kohle- oder Gasverbrauch vor Ort.

Voraussetzung

Nur für kleine Unternehmen (bis 49 Beschäftigte und max. 10 Millionen Euro Jahresumsatz bzw. Jahresbilanzsumme). Es müssen bestehende fossile Anlagen ersetzt oder umgerüstet werden.

Wie komme ich an das Geld?

Anträge werden über das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gestellt (BAFA).

Laufzeit

Bis Ende 2028

Mehr zum Thema Fördermittel für Nachhaltigkeit Fördermittel für Nachhaltigkeit So bekommen Sie Geld für grüne Projekte

Förderung 2: Energetische Sanierung

Ein Online-Handel nutzt als Lager und Bürofläche eine etwa 500 Quadratmeter große Halle aus den 1980er-Jahren. Die alte Beleuchtung ist dunkel und teuer, durch die Fenster zieht es. Die Inhaberin möchte die Fenster austauschen und das Licht komplett auf LED-Technik umstellen, um Heizkosten und Strom zu sparen. Insgesamt fallen dafür 60.000 Euro an – 12.000 Euro davon gibt es aus Fördermitteln.

Förderprogramm

Sanierung Nichtwohngebäude.

Was wird gefördert?

Erneuerung an Gebäudehülle (z.B. Dämmung, Fenster), Anlagentechnik (z.B. LED-Beleuchtung, Kältetechnik), Heizungstechnik, Heizungsoptimierung, Fachplanung.

Höhe der Förderung

Basissatz 15 Prozent, bei Heizungstechnik 30 bis 35 Prozent.

Energiespareffekt

Senkung des Heiz- Kühl- und Strombedarfs.

Voraussetzung

Gilt nur für Bestandsgebäude; Energieeffizienz-Experte muss in die Planung eingebunden werden.

Wie komme ich an das Geld?

Antrag über BAFA.

Laufzeit

Bis Ende 2030

Förderung 3: Effizientere Einzelteile

Ein Betrieb für Zerspanungstechnik nutzt für seine CNC-Maschinen eine zentrale Druckluftanlage. Die ist aber in die Jahre gekommen: Sie verbraucht zu viel Strom und läuft aufgrund von Leckagen und veralteter Motorentechnik ineffizient. Der Chef will sie durch ein neues, hocheffizientes Kompressorsystem ersetzen. Das kostet inklusive Montage und Entsorgung der Altanlage etwa 35.000 Euro – dafür gibt es knapp 9000 Euro Zuschuss und rund 30 Prozent weniger Stromkosten für die Drucklufterzeugung.

Förderprogramm

EEW Modul 1 – Querschnittstechnologien.

Was wird gefördert?

Ersatz von Einzelkomponenten wie Pumpen, Motoren, Ventilatoren oder Druckluftanlagen durch hocheffiziente Technik.

Höhe der Förderung

25 Prozent für kleine Unternehmen, 20 Prozent für mittlere Firmen (von 50 bis 249 Beschäftigten und max. 50 Millionen Euro Jahresumsatz bzw. 43 Millionen Euro Jahresbilanzsumme).

Energiespareffekt

Direkte Senkung des Stromverbrauchs im laufenden Betrieb.

Voraussetzung

Nur für KMU. Die neue Technik muss auf einer offiziellen Liste förderfähiger Geräte stehen.

Wie komme ich an das Geld?

Antrag über BAFA.

Laufzeit

Bis Ende 2028

Förderung 4: E-Autos mit Turbo-Abschreibung

Ein Betrieb für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik will für 180.000 Euro drei seiner fünf Diesel-Transporter ersetzen, um sich von Kraftstoffpreisen unabhängig zu machen. Dabei profitiert die Firma von einer 2025 eingeführten Sonderabschreibung: Betrieblich genutzte E-Autos lassen sich zu 75 Prozent im Jahr der Anschaffung absetzen, also hier 135.000 Euro. Bei einem Steuersatz von 30 Prozent gehen rund 40.500 Euro weniger ans Finanzamt.

Förderprogramm

Sonderabschreibung für E-Fahrzeuge.

Was wird gefördert?

Anschaffung neuer und gebrauchter rein elektrischer Fahrzeuge – neben Pkws auch Nutzfahrzeuge, Lkws und Busse.

Höhe der Förderung

Pauschale Abschreibung von 75 Prozent des Nettokaufpreises im Jahr der Anschaffung (unabhängig vom Monat) vom steuerpflichtigen Einkommen bzw. Gewinn.

Energiespareffekt

Unabhängigkeit von schwankenden Diesel- und Benzinpreisen.

Voraussetzung?

Nur gekaufte Fahrzeuge, kein Leasing.

Wie komme ich an das Geld?

Indirekt durch Steuerersparnis.

Laufzeit

Für Anschaffungen zwischen 1. Juli 2025 und 31. Dezember 2027

Mehr zum Thema Förderung ökologischer Mobilität Förderung ökologischer Mobilität Diese Fördergelder gibt es für grüne Mobilität

Förderung 5: Smarte Stromsteuerung

Eine Bäckerei mit mehreren Filialen kämpft mit Lastspitzen beim Stromverbrauch. Der Inhaber möchte den Verbrauch mit einer Energiemanagement-Software und Installation von vernetzten Messgeräten (MSR) effizienter steuern und Stromfresser identifizieren. Dafür gibt es für kleine Unternehmen 45 Prozent Zuschuss auf die Soft- und Hardware – macht rund 11.500 Euro bei 25.000 Euro Kosten.

Förderprogramm

EEW Modul 3 – Mess-, Steuer- und Regelungstechnik (MSR).

Was wird gefördert?

Software und Hardware zur Überwachung und Optimierung des Energieverbrauchs.

Höhe der Förderung

45 Prozent für kleine, 35 Prozent für mittlere Firmen.

Energiespareffekt

Indirekt: Die Investition macht Einsparpotenziale sichtbar.

Voraussetzung?

Nur im Zusammenhang mit Energiemanagement-Software aus einer Liste von ca. aktuell 250 zugelassenen Produkten.

Wie komme ich an das Geld?

Antrag über BAFA.

Laufzeit

Bis Ende 2028

Förderung 6: Masterplan zum Energiesparen

Eine mittelständische Wäscherei mit 35 Mitarbeitenden ächzt seit Jahren unter steigenden Energiekosten. Die Inhaberin weiß, dass sie handeln muss. Aber wie? Soll sie erst die Kesselanlage tauschen, die Abwärme nutzen oder die Hallendecke dämmen? Sie hat Angst, an der falschen Stelle anzufangen oder wichtige Möglichkeiten zu übersehen und bucht eine Energieberaterin – deren Honorar trägt zu 50 Prozent der Bund.

Förderprogramm

Energieberatung für Nichtwohngebäude, Optimierung von Anlagen und Systemen.

Was wird gefördert?

Professionelle Analyse durch einen Experten, um Einsparpotenziale zu finden.

Höhe der Förderung

Bis zu 50 Prozent des Beraterhonorars, maximal alle 48 Monate.

Energiespareffekt

Indirekt, da sie die Basis für alle anderen Investitionen legt.

Voraussetzung?

Beraterinnen und Berater aus Expertenliste für Förderprogramme des Bundes.

Wie komme ich an das Geld?

Zuschuss wird direkt beim BAFA beantragt.

Laufzeit

Dauerhaftes Basisprogramm