6 Bücher, die Sie und Ihr Unternehmen voranbringen

impulse-Chefredakteurin Nicole Basel fragte vor einiger Zeit im Newsletter: „Welche Bücher – ob alt oder neu – haben Sie und Ihr Unternehmen vorangebracht? Welche Bücher können Sie anderen Unternehmerinnen und Unternehmern weiterempfehlen – und warum?“ Eine Auswahl von Buchempfehlungen rund um die Themen Selbstmangement, Strategie und Unternehmensführung.

„Erfolgsfaktor Zufall“ von Christian Busch

In den aktuellen Krisenzeiten scheint nichts mehr planbar, Ungewissheit und Unsicherheit verdüstern die Zukunftsaussichten. Wie können wir darauf reagieren? Der deutsche Innovationsexperte und Wirtschaftswissenschaftler Christian Busch hat an der London School of Economics und an der New York University jahrelang erforscht, wie wir unerwartete Momente für den beruflichen und privaten Erfolg nutzen können. Er möchte in seinem Buch dazu anleiten, im Unerwarteten Chancen zu sehen und ganz bewusst sogenannte „Serendipität“ im Leben zu erzeugen – also offen zu sein für ein unerwartetes Glück oder eine überraschende Lösung. Empfohlen wurde das Buch von Hermann Bauer, Gründer von Bauer Batterien aus Tiefenbach, einem Großhandel für Batterien und Taschenlampen.

Christian Busch: „Erfolgsfaktor Zufall. Wie wir Ungewissheit und unerwartete Ereignisse für uns nutzen können“, Murmann, 29 Euro.

„Die 7 Wege zur Effektivität“ von Stephen R. Covey

Dieses Buch des US-amerikanischen Autoren und Hochschullehrers war ein Weltbestseller und hat auch impulse-Leser Thomas Zimmermann aus Berlin geprägt. Covey zeigt darin auf, wie wichtig die richtigen Gewohnheiten sind, um Ziele zu erreichen. „Ein Klassiker, sicher mehr als 30 Jahre alt, der sowohl meinen Geschäftserfolg wie auch mein Leben sehr positiv beeinflusst hat. Es spricht den Leser sowohl in seiner Arbeitswelt wie auch in seinem gesamten Leben an, und allein schon das Quadrantenmodell ist ein Sprungbrett zum Erfolg“, schrieb uns Thomas Zimmermann, dessen Beratungsunternehmen Synthesis spezialisiert ist auf Personalentwicklung und Managementcoaching. Coveys Quadrantenmodell ist eine Methode ähnlich dem Eisenhower-Prinzip, mit dem man seine Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit sortieren und dann priorisieren kann.

Stephen R. Covey: „Die 7 Wege zur Effektivität – Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg“, Gabal, 24,90 Euro.

„Der Weg zu den Besten“ von Jim Collins

Eine weitere Empfehlung von Thomas Zimmermann. „Auch dieses Werk ist vor über 20 Jahren erschienen, ist Substanz pur und hat nichts an Aktualität eingebüßt“, so sein Fazit. Der Unternehmensberater und Management-Experte Jim Collins hat sich dafür mit der Frage beschäftigt: Warum bleiben manche Unternehmen auch in unsicheren Zeiten auf Erfolgskurs, während andere krachend untergehen? Er hat verschiedene Prinzipien ausgemacht und erzählt anschaulich anhand von Geschichten aus seinem Erfahrungsschatz, was krisenbeständige Unternehmen auszeichnet. impulse-Leser Thomas Zimmermann gefällt dabei besonders, dass Collins stets „den gesamten Unternehmensorganismus im Kontext der Märkte“ im Auge hat und viele konkrete Beispiele liefert.

Jim Collins: „Der Weg zu den Besten. Die sieben Managementprinzipien für dauerhaften Unternehmenserfolg“, Campus, 35 Euro.

„Die Kunst ein kreatives Leben zu führen“ von Frank Berzbach

Wer sich mit dem Lebenslauf von Frank Berzbach beschäftigt, wird merken: Dieser Mann versteht etwas vom kreativen Leben. Er arbeitete als Fahrradkurier, Buchhändler, Wissenschaftsjournalist. Hat mal eine Ausbildung zum Technischen Zeichner absolviert und unterrichtet nun Literaturpädagogik und Philosophie an der Technischen Hochschule Köln. Außerdem schreibt er über Kreativität, Achtsamkeit und Spiritualität. Das Besondere an seinem Buch „Die Kunst ein kreatives Leben zu führen“: Er verzichtet auf Ratschläge und Praxistipps. Stattdessen regt er lieber zum Nachdenken an und will die Leserinnen und Leser wie ein guter Freund begleiten und das Beste aus ihnen herausholen. Das gefiel impulse-Leser Martin Dillschneider aus Breuna, der für seine Kunden Marken- und Designkonzepte entwickelt.

Frank Berzbach: „Die Kunst ein kreatives Leben zu führen – Anregung zu Achtsamkeit“, Verlag Hermann Schmidt, 33 Euro.



„Nein“ von Anja Förster und Peter Kreuz

Die Berater und Speaker Anja Förster und Peter Kreuz haben mehrere Management-Bestseller geschrieben, zuletzt erschien von ihnen „Vergeude keine Krise“. Kirsten Otto, Geschäftsführerin des Vereins Land.Schafft.Werte aus Cloppenburg, schätzt die Ratgeber des Autoren-Duos als hilfreich für ihre Arbeit im Vereinsalltag. Zu dem Buch „Nein – Was vier mutige Buchstaben im Leben bewirken können“ sagt sie: „Einfach wunderbar umsetzbar!“ Förster und Kreuz erklären darin, wie es gelingt, klar „Ja“ zu sagen zu den Dingen, auf die man sich konzentrieren möchte. Und ebenso klar „Nein“ zu sagen zu allem, was einen vom selbstgewählten Weg abbringt. Sie machen deutlich: Nein zu sagen ist nicht böse. Vielmehr ist Nein eines der wichtigsten Wörter überhaupt, um persönliche Freiheit und Erfolg zu erlangen.

Anja Förster, Peter Kreuz: „Nein – Was vier mutige Buchstaben im Leben bewirken können“, Pantheon, 14,99 Euro.

„The Big Five for Life“ von John Strelecky

Mit seinem Buch „Das Café am Rande der Welt“ landete der US-amerikanische Autor einen internationalen Sachbuch-Bestseller. impulse-Leser Johannes Schweer ist Fan und schreibt, dass ihn die Bücher von John Strelecky rund um das Konzept „The Big Five for Life“ geprägt haben. „Es geht um seine persönliche Bestimmung, den „Zweck der Existenz“ und wie diese jedem, vom einfachen Angestellten bis zum CEO, zu einem erfüllten (Berufs-) Leben verhelfen kann. Das Ganze ist verpackt in eine schöne Geschichte“, so der Geschäftsleiter der Tagungs- und Eventlocation Schloss Ovelgönne in Bad Oeynhausen.

John Strelecky: „The Big Five for Life – Was wirklich zählt im Leben“, dtv, 10,95 Euro.