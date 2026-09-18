In Unternehmen gibt es acht typische Problemkonstellationen. Wer diese Muster erkennt, sieht, wo aktuell der größte Handlungsbedarf besteht. Das solltest du jetzt anpacken.

Das Wichtigste in Kürze Im Unternehmensalltag gibt es wiederkehrende Problemkonstellationen, die sich zu acht Mustern zusammenfassen lassen: Nadelöhr-Organisation, Feuerwehr-Modus, Ideenflut, Aktionismus, Zuruf-Organisation, Verschleiß-Modus, „Weiter-so“-Modus und „Wohin-denn-nun“-Modus.

Diese Muster sind zugespitzt. In Unternehmen können mehrere gleichzeitig auftreten. Diese Muster zu kennen, hilft Unternehmerinnen und Unternehmern, die Stellen zu erkennen, an denen aktuell der größte Handlungsbedarf im Betrieb liegt.

Eine eigentlich delegierte Entscheidung landet wieder bei der Chefin. Dringende To-dos des Tagesgeschäfts verdrängen die strategischen Aufgaben. Beschäftigte haben viele Ideen, setzen sie aber nicht um. Was im Alltag nach vielen einzelnen Baustellen aussieht, kann, im Zusammenhang betrachtet, auf ein Unternehmensmuster hinweisen.

Im Folgenden stellen wir acht solcher Muster und ihre möglichen Ursachen vor. Sie beruhen auf Erkenntnissen aus dem Austausch mit Tausenden Unternehmerinnen und Unternehmern des impulse-Netzwerks. Jedes der Muster zeigt eine typische Konstellation aus dem Unternehmensalltag. Sie alle sind bewusst zugespitzt: So kannst du die spezifische, charakteristische Spannung in Unternehmen leichter erkennen.

Wie du die Unternehmensmuster für dich nutzt

Es ist nicht entscheidend, die eigene Firma einem einzigen Muster zuordnen zu können – in den meisten Unternehmen tritt mehr als eines auf. Prüfe stattdessen, welche Muster auf dein Unternehmen gerade am besten passen: So erkennst du die größten Reibungspunkte – und identifizierst damit genau jene Stellen, an denen bei dir aktuell der größte Handlungsbedarf besteht.

Wichtig: Die Muster helfen allein bei der Diagnose. Sie zeigen zwar mögliche Ursachen auf, warum genau aber eine Problemkonstellation so entstanden ist und wie du die Reibung lösen kannst, musst du im nächsten Schritt individuell für deinen Betrieb klären. Hierfür geben dir die Muster jedoch konkrete Anhaltspunkte.

Unternehmensmuster 1: die Nadelöhr-Organisation

Kernsatz: „Vieles läuft noch über mich.“

So zeigt sich die Nadelöhr-Organisation im Alltag:

Die Unternehmerin ist zwei Wochen im Urlaub – schon bleiben Entscheidungen und Kundenanfragen liegen, Konflikte ungelöst. Zurück aus den Ferien, sieht sich die Chefin direkt mit einem Stapel von Themen konfrontiert.

In der Nadelöhr-Organisation bündeln sich Verantwortung und Entscheidungen stark in einer Person. Das Unternehmen muss nicht grundsätzlich schlecht organisiert sein: Prozesse funktionieren, Mitarbeitende beherrschen ihre Aufgaben. Ab einem bestimmten Punkt aber führt der Weg immer wieder an die Unternehmensspitze – weshalb es etwa zur Rückdelegation bereits abgegebener Aufgaben und Entscheidungen kommt.

Mögliche Ursachen:

Hinter den Reibungspunkten der Nadelöhr-Organisation können unklare Rollen oder Zuständigkeiten stehen. Vielleicht ist nicht eindeutig geregelt, wer wofür Verantwortung trägt. Oder die Unternehmensspitze hat Verantwortung formal übertragen, Aufgaben und Entscheidungen praktisch aber nie wirklich losgelassen. Ebenso möglich: fehlende Kompetenz bei Mitarbeitenden, fehlendes Vertrauen beim Chef oder der Chefin – und eine Führungsstruktur, die sich nicht so stark weiterentwickelt hat, wie es das Unternehmenswachstum erfordert.

Unternehmensmuster 2: der Feuerwehr-Modus

Kernsatz: „Ich reagiere mehr, als ich gestalte.“

So zeigt sich der Feuerwehr-Modus im Alltag:

Der Arbeitstag hat kaum begonnen, da ist der geplante Ablauf schon hinfällig! Denn eine Kundenreklamation erfordert eine Reaktion, ein wichtiger Mitarbeiter fällt aus und seine Aufgaben müssen umverteilt werden, eine nicht gelieferte Bestellung bremst die Produktion. So versuchen alle, Brände zu löschen – und es bleibt keine Zeit für wichtige, aber nicht dringende Aufgaben.

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In Unternehmen im Feuerwehr-Modus ist der Alltag also mehr durch Reaktion als Aktion bestimmt. Probleme, Nachsteuerung und Schadensbegrenzung verdrängen regelmäßig die Arbeit an Strategie, Führung oder Prozessen.

Mögliche Ursachen:

Ein Grund für die Reibungspunkte des Feuerwehr-Modus können Führungskräfte sein, die zu stark operativ eingebunden sind. Häufig sind auch Zuständigkeiten nicht geklärt, es fehlen Prioritäten, Prozesse sind nicht ausreichend definiert oder etabliert. Auch wenn Unternehmen schnell wachsen oder einem hohen Marktdruck ausgesetzt sind, kann das zum Feuerwehr-Modus führen.

Mehr dazu: „Diese eine Aufgabe sollte für dich oberste Priorität haben“

Unternehmensmuster 3: die Ideenflut

Kernsatz: „Viele Ideen, zu wenig Umsetzungskraft“

So zeigt sich die Ideenflut im Alltag:

Eine Produkterweiterung wäre doch super! Ein zusätzlicher Vertriebskanal! Und sollten wir nicht den Kundenservice mit KI automatisieren? In Unternehmen mit Ideenflut ploppt täglich ein neues Projekt auf oder zumindest die Idee dazu, aber nur wenige – bis zu Ende – umgesetzt.

Mögliche Ursachen:

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Häufig fehlt in Unternehmen mit dem Ideenflut-Muster eine konsequente Priorisierung, also die Fähigkeit, zu entscheiden, welches Projekt und welche Ideen konsequent verfolgt werden sollen. Ein weiterer möglicher Grund: mangelnde Kompetenzen im Projektmanagement.

Mehr zum Thema Anleitung zum Priorisieren Anleitung zum Priorisieren Prioritäten setzen – deine 5-Schritte-Anleitung zum Ziel

Unternehmensmuster 4: der Aktionismus

Kernsatz: „Viel Bewegung, zu wenig Richtung“

So zeigt sich Aktionismus im Alltag:

Die Projekte laufen, Mitarbeitende treffen Entscheidungen, es gibt viele Termine. Doch es bleibt die Frage: Hilft all das, was getan wird, der Weiterentwicklung des Unternehmens? Denn auch Projekte, die operativ erfolgreich laufen, müssen das Unternehmen nicht automatisch voranbringen. In Unternehmen mit Aktionismus können durchaus gute Prozesse und viel Engagement vorhanden sein, Vorhaben werden aber nicht konsequent daran ausgerichtet, inwieweit sie für die Unternehmensentwicklung wirklich relevant sind.

Mögliche Ursachen:

In Unternehmen mit Aktionismus gibt es häufig starken operativen Druck und wie bei Unternehmen mit Ideenflut kann es an Kriterien mangeln, wie genau priorisiert wird. Auch kommt es vor, dass eine strategische Richtung ganz fehlt oder nicht konsequent mitgedacht wird.

Unternehmensmuster 5: die Zuruf-Organisation

Kernsatz: „Es klappt, solange die richtigen Leute da sind“

So zeigt sich die Zuruf-Organisation im Alltag:

In der Zuruf-Organisation sind immer wieder Sätze zu hören wie: „Frag mal die Kollegin, sie weiß, wie das geht!“ Solange Kollegin X oder Kollege Y da ist, funktioniert das Unternehmen gut, denn es lebt von Erfahrung, direkter Abstimmung und dem Wissen erfahrener Teammitglieder. Wird allerdings jemand krank, hat Urlaub oder es sind neue Mitarbeitende einzuarbeiten, weil der Betrieb wächst, stößt das System an seine Grenzen. Dann steigt die Zahl von Rückfragen, Mitarbeitende erledigen Aufgaben doppelt, Informationen fehlen, die Qualität der Arbeitsergebnisse schwankt.

Mögliche Ursachen:

In einer Zuruf-Organisation sind Abläufe und Zuständigkeiten häufig historisch gewachsen, eine Prozessdokumentation fehlt. Vieles hängt an Einzelpersonen. Meist hat es sich etabliert, dass Mitarbeitende Probleme und knifflige Situationen auf dem kurzen Dienstweg und pragmatisch klären – ohne Analyse und längerfristigen Plan.

Unternehmensmuster 6: der Verschleiß-Modus

Kernsatz: „Das Unternehmen läuft – aber auf meine Kosten“

So zeigt sich der Verschleiß-Modus im Alltag:

Umsatz steigt, Kunden und Projekte gibt es zu genüge: Nach außen können Unternehmen im Verschleiß-Modus erfolgreich wirken. Doch der Erfolg hängt allein an der Unternehmerin oder dem Unternehmer: Sie denkt abends weiter über Probleme nach, entscheidet unter Zeitdruck, fängt personelle Engpässe auf und ist selbst im Urlaub gedanklich und teilweise operativ im Unternehmen. Das hält niemand ewig durch. Und ist die Unternehmerin permanent überlastet, leidet der Erfolg des Betriebs.

Mögliche Ursachen:

Verantwortliche in Unternehmen im Verschleiß-Modus legen ihre Rolle häufig zu stark operativ aus, auch sind sie oft nicht gut darin, zu delegieren – und es fehlt die Entlastung durch das Team und durchdachte Prozesse. Auch Personalmangel und ein anhaltend hoher Druck durch Wettbewerber können dem Verschleiß-Modus zugrunde liegen.

Unternehmensmuster 7: der „Weiter-so“-Modus

Kernsatz: „Das Bestehende funktioniert – aber Entwicklung bleibt aus“

Dieses Unternehmensmuster wirkt zunächst nicht problematisch. Das Geschäft ist profitabel, die Abläufe sind eingespielt, die Mitarbeitenden kennen ihre Aufgaben und Verantwortlichkeiten, der Kundenstamm ist stabil. Warum etwas ändern? Genau darin liegt die Spannung des „Weiter-so“-Modus: Weil das Bestehende gut funktioniert, bleibt der Veränderungsdruck gering. Die Verantwortlichen nehmen neue Technologien, Angebote und Arbeitsweisen sowie Trends im Markt zwar wahr, testen sie aber selten und übersetzen sie kaum in eigene Entwicklungen. Strategisch in Bewegung kommt das Unternehmen erst, wenn der Druck von außen steigt.

Mögliche Ursachen:

In Unternehmen im „Weiter-so“-Modus gibt es häufig keine Lern- und Innovationsroutinen oder sie sind kaum verankert. Oft ist die Veränderungsbereitschaft im Team schwach ausgeprägt. Der Blick geht gern zurück auf vergangene Erfolge, was Weitsicht und Weiterentwicklung erschweren.

Unternehmensmuster 8: der „Wohin-denn-nun“-Modus

Kernsatz: „Das Unternehmen funktioniert – aber die Richtung ist unklar“

Bei Unternehmen im „Wohin-denn-nun“-Modus läuft das Tagesgeschäft erfolgreich. Die Veränderungsbereitschaft bei vielen ist hoch, Trends werden beobachtet, das Unternehmen probiert neue Entwicklungen aus. Unklar ist jedoch, wohin sich das Geschäft insgesamt entwickeln soll. Unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft bestehen nebeneinander: Ein Bereich will wachsen, ein anderer das Geschaffte bewahren, wieder ein anderer ein neues Geschäftsfeld aufbauen – der gemeinsame Kurs fehlt.

Mögliche Ursachen:

Unternehmen im „Wohin-denn-nun“-Modus haben häufig mehrere strategische Optionen zur Wahl – aber niemand entscheidet wirklich über die Richtung, die strategische Arbeit kommt zu kurz. Mitunter gibt es eine Strategie, diese wird aber nicht ausreichend vermittelt, beziehungsweise nicht in konkrete Unternehmensziele übersetzt.